Europei sincro | nona medaglia Italia

Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 – Linda Cerruti da favola - medaglia d’argento nella routine libera del solo : L’atleta azzurra si arrende solo alla russa Kolesnichenko, scavalcando in extremis l’ucraina Yakhno Un secondo posto da favola, una rimonta da urlo che permette a Linda Cerruti di vincere la medaglia d’argento nella routine libera del solo. L’azzurra conquista un fantastico 92.5000, scavalcando l’ucraina Yakhno che si ferma a 92.1333. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse A dividere le due atlete è il decimo ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti mai così in alto! Magnifico argento nel solo! : Il sorpasso ai danni dell’Ucraina finalmente è arrivato: Linda Cerruti conquista l’argento nella routine libera del solo agli Europei di Nuoto sincronizzato e scavalca Yelyzaveta Yakhno, che deve accontentarsi del bronzo. L’azzurra chiude con 92.5000, l’ucraina si ferma a 92.1333: a fare la differenza un decimo di punto nell’esecuzione e quasi tre nell’impressione artistica. Prima, e non c’erano dubbi in ...

Tuffi - Europei 2018 : Noemi Batki e Chiara Pellacani sono quarte nel sincro dalla piattaforma. Vince la Gran Bretagna : Alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo, capitale della Scozia, a 75 chilometri da Glasgow, seconda giornata della rassegna continentale dedicata ai Tuffi. Nel sincro 10 metri femminile l’Italia aveva puntato le proprie fiches sull’esperta Noemi Batki e sulla giovane Chiara Pellacani. Il risultato è stato un quarto posto (276.60) non senza rammarico per le azzurre che hanno commesso qualche imprecisione di troppo sia negli ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : doppia medaglia azzurra - Linda Cerruti per completare l’opera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Sincronizzato - Europei : argento per Minisini-Flamini nel Libero : L'oro europeo del desiderio resta tale, per ora. Anche per una coppia campione mondiale. L'oro mancato anche nel programma del Libero. Giorgio Minisini e Manila Flamini, iridati nel Duo misto e reduci ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Il duo misto azzurro regala emozioni : argento per Minisini-Flamini : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’argento nel duo misto agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 Sale a otto il numero delle medaglie dell’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno infatti conquistato l’argento nella gara del duo misto con il punteggio di 90.7333. La coppia azzurra è stata battuta solo dalla Russia, oro con 92,4000. Il podio è completato dalla Spagna ...

Europei : due medaglie nel sincronizzato : 12.30 Ancora due medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato a Glasgow. Ora il bottino sale a otto (3 argenti e 5 bronzi), grazie al secondo posto di Manila Flamini e Giorgio Minisini nel Mixed libero con 90,7333 punti (oro alla Russia e bronzo alla Spagna) e il terzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel Duo libero con 92,1333 punti, dietro alla Russia e all'Ucraina. Nel pomeriggio Linda Cerruti punterà a incrementare il bottino ...

Europei di nuoto sincronizzato - piovono medaglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti e Costanza Ferro meravigliose e di bronzo nel duo libero : Ultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 4 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo è scesa in acqua in questa mattinata britannica con la coppia Linda Cerruti/Costanza Ferro nel programma libero del duo, centrando un altro prestigioso bronzo e portando il computo dei metalli a ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : Giovanni Tocci si gioca tutto dal metro. Batki-Pellacani outsider dal sincro dalla piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per chiudere in bellezza. Minisini-Flamini si giocano la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 7 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Ultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri due bronzi nel solo tecnico con Linda Cerruti e nella routine tecnica della prova a squadre, vuol chiudere il cerchio andando ancora in medaglia nelle finali in programma quest’oggi: alle 10.00 la finale del libero del duo con Cerruti/Ferro, alle 11.11 inizierà la finale della routine free dei nostri ...