Europei nuoto | nel sincro Cerruti d' argento nel solo

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Quadarella per l’oro! Panziera e Zofkova per la medaglia! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : si comincia con la cinque chilometri. Arianna Bridi il riferimento azzurro : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), prenderanno il via gli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Domani si comincerà con la 5 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Rachele ...

Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 – Linda Cerruti da favola - medaglia d’argento nella routine libera del solo : L’atleta azzurra si arrende solo alla russa Kolesnichenko, scavalcando in extremis l’ucraina Yakhno Un secondo posto da favola, una rimonta da urlo che permette a Linda Cerruti di vincere la medaglia d’argento nella routine libera del solo. L’azzurra conquista un fantastico 92.5000, scavalcando l’ucraina Yakhno che si ferma a 92.1333. Gian Mattia D’Alberto / LaPresse A dividere le due atlete è il decimo ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Linda Cerruti mai così in alto! Magnifico argento nel solo! : Il sorpasso ai danni dell’Ucraina finalmente è arrivato: Linda Cerruti conquista l’argento nella routine libera del solo agli Europei di Nuoto sincronizzato e scavalca Yelyzaveta Yakhno, che deve accontentarsi del bronzo. L’azzurra chiude con 92.5000, l’ucraina si ferma a 92.1333: a fare la differenza un decimo di punto nell’esecuzione e quasi tre nell’impressione artistica. Prima, e non c’erano dubbi in ...

Nuoto - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto e tutti gli italiani in gara. Orari e palinsesto tv : Sesta giornata degli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: non finiscono le emozioni che si sussegono al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Sarà un’altra giornata piena d’Italia, quella che si snoderà lungo le ore odierne. Si inizierà con i 200 dorso femminili, in cui sono iscritte Margherita Panziera e Carlotta Toni; nei 50 stile libero vedremo invece un poker azzurro capitanato da Luca Dotto e completato da Lorenzo ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : doppia medaglia azzurra - Linda Cerruti per completare l’opera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Europei nuoto Sincronizzato 2018 – Il duo misto azzurro regala emozioni : argento per Minisini-Flamini : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’argento nel duo misto agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 Sale a otto il numero delle medaglie dell’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato a Glasgow. Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno infatti conquistato l’argento nella gara del duo misto con il punteggio di 90.7333. La coppia azzurra è stata battuta solo dalla Russia, oro con 92,4000. Il podio è completato dalla Spagna ...

Europei di nuoto sincronizzato - piovono medaglie azzurre : ROMA - Settima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero totalizzando ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini d’ARGENTO nel duo misto libero : Tutto come previsto nella finale del programma libero del duo misto, penultima gara della rassegna continentale 2018 a Glasgow dedicata al Nuoto sincronizzato. Al Scotstoun Sport Campus Giorgio Minisini e Manila Flamini si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento alle spalle della Russia e davanti alla Spagna. Ci hanno provato i due azzurri a tirar fuori il meglio dal loro esercizio, accompagnati dalla colonna sonora “The Duel ...

Europei nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia per l’Italia : Cerruti-Ferro di bronzo a Glasgow : Cerruti e Ferro di bronzo nel duo libero agli Europei di Nuoto Sincronizzato 2018 di Glasgow Arriva la settima medaglia per l’Italia agli Europei di Nuoto Sincronizzato in corso a Glasgow. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero con 92,1333 punti. L’oro è andato alla Russia con 96,7000, argento all’Ucraina (93,4000). (Spr/AdnKronos) L'articolo Europei Nuoto Sincronizzato 2018 ...

Nuoto - Europei 2018 : Gregorio Paltrinieri sta meglio! E’ secondo negli 800 sl a un soffio da Romanchuk! : Gregorio Paltrinieri è in ripresa. Il 23enne carpigiano si è qualificato per la finale degli 800 sl con il secondo tempo e domani andrà a caccia di una nuova medaglia agli Europei di Nuoto a Glasgow dopo il bronzo dei 1500 sl. L’azzurro sta pian piano smaltendo la gastroenterite da cui era stato colpito lo scorso fine settimana. Il fuoriclasse del Bel Paese ha ammesso di non stare ancora benissimo, anche se di sicuro molto meglio rispetto ...

Nuoto - Europei 2018 : batterie 7 agosto. Paltrinieri in finale e in ripresa negli 800 sl. Pellegrini in semifinale nella gara regina : Quinta giornata di gare, al Tollcross International Swimming Centre a Glasgow (Gran Bretagna), degli Europei 2018 di Nuoto. Questa mattina si sono tenute le batterie delle specialità in piscina ed andiamo a raccontarvi i risultati del darsi in vasca. 100 stile libero donne Federica Pellegrini inizia la sua avventura continentale nelle gare individuali con un buon piglio . La campionessa di Spinea ha concluso la propria batteria dei 100 stile ...

