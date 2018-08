Europei nuoto | bis d' oro per Simona Quadarella nei 1500 stile Zofkova bronzo nei 100

Europei nuoto - Pellegrini in finale nei 100 stile libero - Paltrinieri in quella degli 800 : GLASGOW Aspettando Simona. La Quadarella che vuol concedere, a grande richiesta, il bis d'oro sarà in acqua agli Europei di nuoto a Glasgow oggi alle 16.30 di qui, 17.30 italiane, da favorita nei 1500.

Federica Pellegrini/ In finale 100 m stile libero : ottavo tempo - clamoroso flop Blume (Europei nuoto) : Federica Pellegrini, info streaming video e diretta tv: oggi l'esordio nelle batterie dei 100 metri stile libero. Obiettivo? Al massimo la finale, senza affanni. (Europei nuoto)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Europei di nuoto - Simona Quadarella oro anche nei 1500 (dopo gli 800 stile libero) : La sua mamma dice che in acqua mette una cattiveria che proprio fuori dalla piscina non si vede. E meno male che ce la mette perché quella cattiveria porta medaglie, pesanti, a Simona Quadarella, campionessa europea dei 1500 metri dopo aver vinto anche gli 800. Prima italiana con due ori Europei individuali nella stessa edizione. «Posso dire di essere forte» ha detto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara senza dimenticare di aggiungere che era ...

Nuoto – Europei 2018 : Federica Pellegrini per un soffio nella finale dei 100 sl - la Divina ‘aiutata’ da un’avversaria : Federica Pellegrini approda nella finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 per un soffio: ecco cosa è successo Federica Pellegrini approda alla finale dei 100 metri stile libero agli Europei di Glasgow 2018 con l’ultimo tempo. La Divina che aveva concluso la sua semifinale con il quarto tempo, si è qualificata per la gara di domani solo con l’ottavo crono. Nell’altra semifinale un errore di ...

Quadarella concede il bis agli Europei di nuoto : oro nei 1500 stile libero : Simona Quadarella concede il bis. agli Europei di nuoto in corso a Glasgow la 19enne romana vince l'oro anche nei 1500 stile libero, dopo il successo ottenuto sabato negli 800, diventando la prima italiana della storia a vincere il titolo continentale nella prova più lunga. Una gara dominata dall'inizio alla fine, chiusa in 15 minuti, 51 secondi e 61 centesimi davanti alla tedesca Sarah Koehler (15:57.85) e all'ungherese Ajna Kesely ...

Europei di nuoto - Quadarella fa bis : è oro nei 1500 sl : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili dei Campionati Europei di nuoto , in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo ...

Nuoto - Europei 2018 : Federica Pellegrini in finale nei 100 stile. Clamorosa eliminazione della danese Blume : Federica Pellegrini è in finale nei 100 stile libero degli Europei di Nuoto. La veneta centra l’obiettivo che si era prefissata ad inizio manifestazione, conquistando l’accesso alla gara che vale le medaglie con l’ottavo ed ultimo tempo disponibile, fissando il cronometro sul 54”28. Nella sua semifinale Pellegrini ha chiuso al quarto posto, dopo un passaggio troppo lento nei primi cinquanta (26”44) e dopo una ...

Europei di nuoto - Quadarella domina i 1500 metri : è la prima italiana a vincere due ori individuali nella stessa edizione : Simona Quadarella vince in solitaria i 1500 metri stile libero ai campionati Europei di nuoto di Glasgow. La 19enne romana si impone con il tempo di 15’51″61 davanti alla tedesca Sarah Koehler (15’57″85) e all’ungherese Ajna Kesely, conquistando così il secondo oro individuale dopo quello negli 800 metri: è la prima italiana a riuscirci e la prima a vincere nella distanza più lunga. “Sono contenta, ho anche ...

Europei di nuoto : Quadarella d'oro nei 1500sl - Zofkova bronzo nel dorso : A Glasgow si parla ancora italiano, dopo la vittoria negli 800 metri arriva un altro primo posto. Carlotta terza nei 100 dorso

Europei nuoto - Quadarella fantastica : domina i 1500sl dopo gli 800 : Simona Quadarella e il suo fantastico bis. E' doppietta d'oro: dopo gli 800 con record italiano, sono suoi i 1500, la gara più massacrante in vasca. Robe solo da Paltrinieri. Per la diciannovenne ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova - il bronzo della carriera! Che numero nei 100 dorso! : E’ una giornata che continua a regalare medaglie all’Italia negli Europei di Nuoto a Glasgow. Dopo l’oro di Simona Quadarella, arriva un bronzo davvero eccellente di Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili. Una super prestazione quella della dorsista azzurra, che non solo si prende la medaglia della carriera, ma realizza anche il nuovo record italiano con il crono di 59”61. La vittoria è andata alla russa Anastasiia ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Sono contenta per il personale - non potevo chiedere di meglio” : Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo. “Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho ...

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia - bronzo con record italiano per la Zofkova nei 100 dorso! : Carlotta Zofkova si porta a casa un bronzo nei 100 dorso, prestazione fantastica dell’azzurra agli Europei di Glasgow 2018 Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto poi arrivano nel secondo pomeriggio grandi soddisfazioni. Dopo l’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri ...