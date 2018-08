Europei Mtb | Luca Braidot argento

Campionati Europei Mtb 2018 - secondo posto per Marika Tovo nella prova Cross Country U23 : L’azzurra conquista il secondo gradino del podio nella prova Cross Country Under 23 femminile, il titolo va alla svizzera Frei Ancora una medaglia per l’Italia in questi Campionati Europei MTB 2018: secondo argento della giornata per la nazionale azzurra, dopo quello vinto questa mattina da Avondetto. A conquistare il secondo gradino del podio stavolta è Marika Tovo, nella prova Cross Country dedicata alla categoria Under 23. ...

Ciclismo – Europei Mtb : Avondetto argento tra gli Juniores : Grande prova di squadra nella prova XCO: oltre all’argento di Simone, quarto posto per Zaccaria Toccoli e sesto per Filippo Fontana. Successo dello svizzero Balmer. Tra le donne titolo all’austriaca Stigger. Sesto posto di Giada Specia Ottima prova di squadra nelle prime gare di oggi ai Campionati Europei XCO in svolgimento a Graz, in Austria. Tra gli uomini Juniores Simone Avondetto ha conquistato la medaglia d’argento ...

Europei Mtb - Teocchi d'oro nel Team Relay : Tocchi campionessa europea di Team Relay in Austria. La under 23 del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Methanol CV è stata la quarta frazionista azzurra nella gara vinta dall'Italia a ...

Europei Mtb – Teocchi d’oro nel Team Relay : Tocchi campionessa europea di Team Relay in Austria. La under 23 del Team Bianchi Countervail equipaggiata con Methanol CV è stata la quarta frazionista azzurra nella gara vinta dall’Italia a Stattegg Lasserhof E’ un giovedì d’oro per Chiara Teocchi. La bergamasca del Team Bianchi Countervail ha vinto con la squadra nazionale italiana il titolo continentale nel Team Relay ai Campionati Europei MTB iniziati oggi, 26 luglio, ...

Ciclismo – Europei Mtb : subito un sorriso per l’Italia - oro per la Nazionale azzurra nella staffetta : Luca Braidot, Marika Tovo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi e Jury Zanotti fanno l’impresa e conquistano il primo gradino del podio nella prova a staffetta, davanti a Svizzera e Danimarca L’impresa era nell’aria, ma realizzarla fa tutto un altro effetto: è subito medaglia d’oro per la Nazionale azzurra, che conquista il primo gradino del podio nella prova d’esordio di questi Europei MTB, quella a ...