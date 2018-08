Europei di nuoto | Quadarella d' oro nei 1500sl | Zofkova bronzo nel dorso

Europei di nuoto - Quadarella fa bis : è oro nei 1500 sl : GLASGOW - Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri stile libero femminili dei Campionati Europei di nuoto , in scena a Glasgow. L'atleta romana, diciannovenne, del Circolo ...

Europei nuoto - Quadarella fantastica : domina i 1500sl dopo gli 800 : Simona Quadarella e il suo fantastico bis. E' doppietta d'oro: dopo gli 800 con record italiano, sono suoi i 1500, la gara più massacrante in vasca. Robe solo da Paltrinieri. Per la diciannovenne ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova - il bronzo della carriera! Che numero nei 100 dorso! : E’ una giornata che continua a regalare medaglie all’Italia negli Europei di Nuoto a Glasgow. Dopo l’oro di Simona Quadarella, arriva un bronzo davvero eccellente di Carlotta Zofkova nei 100 dorso femminili. Una super prestazione quella della dorsista azzurra, che non solo si prende la medaglia della carriera, ma realizza anche il nuovo record italiano con il crono di 59”61. La vittoria è andata alla russa Anastasiia ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Sono contenta per il personale - non potevo chiedere di meglio” : Un trionfo davvero mostruoso, mai messo in discussione. Arriva la doppietta d’oro per Simona Quadarella agli Europei di Nuoto in quel di Glasgow: l’azzurra, dopo gli 800 stile libero, si impone anche nei 1500 stile libero. 15:51.61 il tempo dell’azzurra che ha battuto la tedesca Koehler e l’ungherese Kesely. È lei la vera regina del mezzofondo. “Sono contenta. Ho anche abbassato il mio personale, molto bene. Ho ...

Nuoto - Europei 2018 : pioggia di medaglie per l’Italia - bronzo con record italiano per la Zofkova nei 100 dorso! : Carlotta Zofkova si porta a casa un bronzo nei 100 dorso, prestazione fantastica dell’azzurra agli Europei di Glasgow 2018 Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto poi arrivano nel secondo pomeriggio grandi soddisfazioni. Dopo l’oro di Simona Quadarella nei 1500 metri ...

Europei nuoto 2018 - Simona Quadarella vince l’oro anche nei 1500 stile : Simona Quadarella dopo aver conquistato l'oro negli 800 stile trionfa anche nei 1500. La diciannovenne romana ha preceduto la tedesca Koehler e l'ungherese Kesely.Continua a leggere

Nuoto paralimpico - 28 azzurri a Europei : L' Europeo di Dublino si colloca a metà del quadriennio paralimpico e rappresenta uno step di avvicinamento sia verso i Campionati del Mondo che si svolgeranno in Malesia a luglio 2019 che ai XVI ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella IMPERATRICE D’EUROPA! Dominio netto - avversarie travolte nei 1500 sl! : E’ la regina incontrastata del mezzofondo europeo. Un motoscafo che solca le acque con una bracciata potente ed inesorabile, un ritmo indemoniato impossibile da mantenere per chiunque. Era la grande favorita e ha risposto presente: Simona Quadarella, dopo l’oro degli 800 sl, ha trionfato anche nei 1500 sl agli Europei di Nuoto a Glasgow, in Scozia. Medaglia d’argento per la tedesca Sarah Koehler, bronzo per l’ungherese ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : ORO TRIONFALE DI QUADARELLA!!! Doppietta della romana : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 . Buon ...

Nuoto - definita la sede degli Europei in vasca corta del 2021 : si gareggerà alla Altice Arena di Lisbona : Gli Europei in vasca corta del 2021 si svolgeranno alla Altice Arena di Lisbona, lo ha deciso il bureau della Ligue Europeenne de Natation Il bureau della Ligue Europeenne de Natation – riunitosi a Glasgow – ha assegnato a Lisbona i campionati Europei di Nuoto in vasca corta del 2021 che si svolgeranno alla Altice Arena, palazzetto da 20.000 posti. I campionati Europei di tuffi di specialità torneranno invece a Kiev nel 2019. ...

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia intera anche nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

Europei nuoto - Simona Quadarella oro bis : 18.01 Simona Quadarella senza rivali nella finale dei 1.500 sl agli Europei di Glasgow. La 19enne romana conquista un fantastico bis, dopo la medaglia d'oro negli 800. Simona ha dominato la gara con il tempo di 15'51"61, distanziando la tedesca Sarah Koehler (15'57"85) e l'ungherese Ajna Kesely (16'03"22). E' la prima nuotatrice italiana a conquistare il titolo su questa distanza. "Sono contenta, ho anche migliorato il mio personale, tutto ...

Nuoto – Europei 2018 - doppietta d’oro per Quadarella : Simona fa emozionare l’Italia intera nei 1500 : Simona Quadarella dopo l’oro nei 400 metri stile libero, bissa il successo nei 1500 agli Europei di Glasgow 2018: che prestazione dell’azzurra! Una giornata ricca di medaglie per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018. Dal Nuoto sincronizzato, ai tuffi, fino all mountain bike: tante sono state le gioie per gli azzurri. Dal Nuoto, poi, la gara che ha visto protagonista dei 1500 metri stile libero Simona ...

Simona Quadarella/ Diretta Finale 1500 metri - info streaming e tv : comincia la gara! (Europei nuoto Berlino) : Simona Quadarella: info streaming video e Diretta tv, Finale 1500 metri per l'atleta azzurra reduce dalla medaglia d'oro negli 800. (Europei Nuoto Berlino 2018)(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 17:12:00 GMT)