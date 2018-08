Europei di atletica | Chiappinelli e Abdelwahed nella finale siepi

Europei atletica - 2 azzurri in finale : È il decathlon delle sorprese: tre nulli nel lungo per il francese campione del mondo Kevin Mayer che decide di abbandonare. Eliminati nel disco Hannes Kirchler, 60,42,, Giovanni Faloci, 59,27, e ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino : è il giorno di Filippo Tortu - tutti gli azzurri in gara oggi : Lo sprinter azzurro va a caccia insieme a Jacobs e Cattaneo di un posto nella finale dei 100 metri, in programma stasera alle 21.50 Nel pomeriggio tocca a Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Federico Cattaneo: semifinali dei 100 dalle 19.30, alla ricerca della finale che si correrà poco più di due ore dopo, alle 21.50. Il primatista nazionale, in quarta corsia, troverà alla sua destra il britannico Chijindu Ujah. Jacobs, a sua volta in quarta ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - Chiappinelli e Abdelwahed staccano il pass per la finale dei 3000 siepi : Ottime le prestazioni degli azzurri a Berlino, Chiappinelli e Abdelwahed si qualificano per la finale dei 3000 siepi Nella seconda giornata dei Campionati Europei di Berlino due azzurri si qualificano per la finale dei 3000 siepi: Yohanes Chiappinelli con una gara tutta all’attacco e il miglior tempo assoluto (8:28.41), e Ahmed Abdelwahed con il quinto crono tra i partecipanti (8:28.80). Il primatista italiano Matteo Galvan supera di ...

Diretta/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : attenzione a Fajdek (7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Europei atletica - a Ucraina 1/o oro : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Va all'Ucraina la prima medaglia d'oro degli Europei di atletica di Berlino. Maryan Zakalnytskyy ha vinto la 50 km di marcia con il tempo di 3h46'32". Secondo posto e medaglia d'...

Atletica - Europei 2018 : il programma di mercoledì 8 agosto. Orari - tv e italiani in gara : mercoledì 8 agosto davvero molto ricco agli Europei 2018 di Atletica leggera che si stanno disputando a Berlino. Si assegnano cinque titoli, l’Italia sarà presente nella finale del salto in lungo con Kevin Ojiaku ammesso con la quarta misura (7.90). Si preannunciano poi delle belle sfide nel disco maschile e del peso femminile, le donne si cimenteranno sui 10000m, si definisce il podio del decathlon. Riflettori puntati sulle qualifiche dell’alto ...

Atletica - Europei 2018 : Ines Henriques domina la 50 km di marcia - che bis per la Campionessa del Mondo : Ines Henriques conferma di essere la più forte ragazza in circolazione nella 50 km di marcia, nuova disciplina per il settore femminile che aveva debuttato l’anno scorso ai Mondiali e che quest’anno è sbarcata anche agli Europei 2018 di Atletica leggera. La Campionessa del Mondo in carica ha fatto gara solitaria fin dalle prime battute, dominando in lungo e in largo senza mai essere insidiata dalle avversarie sulle strade di ...

Europei di atletica : ancora minacce di morte a Daisy Osakue : La discobola è stata ancora una volta destinataria di insulti e minacce a sfondo razzista.Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : Chiappinelli show in batteria! Mayer eliminato nel decathlon - out discoboli e Santiusti-Bellò : Oltre alle 50 km di marcia, la mattinata degli Europei 2018 ha regalato anche diverse batterie e turni di qualificazioni. Italia protagonista tra ottime sorprese e qualche prestazione deludente. 3000 METRI SIEPI (BATTERIE, MASCHILE) – Yohanes Chiappinelli ha letteralmente emozionato, è andato in fuga fin dall’inizio e si è imposto con 8:28.41, migliore tempo di qualificazione alla finale. L’azzurro ha fatto qualcosa di ...

DIRETTA/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : oro a Zakalnytskyy nella marcia (7 agosto) : DIRETTA Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Atletica - Europei 2018 : Maryan Zakalnytskyy vince la 50 km di marcia - Toth sconfitto! De Luca coraggioso - poi mancano le forze : Nella rovente mattinata di Berlino sono stati assegnati i titoli nelle 50 km di marcia agli Europei 2018 di Atletica leggera. Temperature elevatissime nella capitale tedesca (nel finale si parlava addirittura di 37 °C) che hanno sicuramente condizionato le prove ma lo spettacolo non è mai mancato, soprattutto al maschile dove abbiamo assistito a una gara molto accesa e avvincente con diversi colpi di scena. L’ucraino Maryan Zakalnytskyy ha ...

Medagliere Europei atletica 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale : Gli Europei 2018 di atletica leggera si disputano a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della cornice degli European Championships, prevede l’assegnazione di 48 titoli equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il Medagliere dettagliato degli Europei 2018 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2018: Foto: CP DC Press / ...

Europei di atletica - minacce di morte all'azzurra Daisy Osakune : La vigilia del suo primo Europeo è tutt'altro che tranquilla. Dopo l'aggressione di dieci giorni fa e qualche giorno col fiato sospeso per il rischio di non poter indossare la maglia azzurra ai ...