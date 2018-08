Europei | delusione Tortu | l' Italia si consoal con Crippa | bronzo nei 10mila

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu e la rincorsa sfumata. Perché non ha vinto la medaglia? La delusione sui 100 metri : Era l’uomo più atteso del giorno nell’universo sportivo alle nostre latitudini, era il ragazzo attorno alle quali si avvolgevano i sogni di vincere una medaglia sui 100 metri agli Europei 2018 , era la nostra punta di diamante chiamata a riportarsi sul podio della specialità regina ma purtroppo tutto è naufragato con un deludente quinto posto. Oggi Filippo Tortu non ha corso sui livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi mesi, ...

Delusione per Tortu - quinto nei cento metri agli Europei : Filippo Tortu è arrivato quinto alla finale dei 100 metri ai campionati Europei di atletica a Berlino. La gara è stata vinta dal britannico Hughes in 9'95 davanti al connazionale Prescod e al turco ...

Atletica - Europei 2018 : delusione Filippo Tortu - quinto sui 100 metri. Niente gloria - vince Hughes su Prescod : Non arriva la magia di Filippo Tortu che lascia amareggiato l’Olympiad Stadium di Berlino. C’era grande attesa attorno al nostro fenomeno, ormai diventato il volto simbolo dell’ Atletica italiana, ma agli Europei non è andato oltre il quinto posto nella finale dei 100 metri. Tutti si attendevano uno show da parte del 20enne, soprattutto dopo il roboante 9.99 corso qualche settimana fa a Madrid, ma il primo italiano nella storia ...

Europei - delusione Tortu solo quinto in finale Vince il britannico Hughes : L’azzurro non riesce a replicare il tempo record sotto ai 10’” e non sfrutta la chance del ritiro del favorito Vicaut, ufficialmente per un risentimento durante il riscaldamento