Europei atletica | Filippo Tortu vince la semifinale | alle 21 50 si gioca la medaglia in

Europei atletica 2018 - Filippo Tortu vola in finale nei 100 metri. Alle 21.30 appuntamento con la storia : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di atletica leggera in corso a Berlino. L'azzurro, primatista italiano sulla distanza, ha vinto la terza semifinale con il tempo di 10"12 davanti ...

Atletica - Europei 2018 : Finale 100 metri con Filippo Tortu. A che ora si gareggia? Programma - orario d’inizio e tv : Filippo Tortu si è qualificato alla Finale dei 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggere. L’azzurro ha vinto la sua batteria in 10.12 e così alle ore 21.50 scenderà nuovamente in pista all’Olympia Stadium di Berlino per andare a caccia delle medaglie. Il brianzolo proverà a sfidare le stelle Zharnel Hughes e Jimmy Vicaut, i favoriti per la conquista del titolo: la caccia all’oro non è impossibile ma servirà davvero una ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu in finale nei 100 metri. Impressionano Vicaut e Hughes : Filippo Tortu è in finale nei 100 metri agli Europei di Atletica a Berlino (Germania). Nella terza delle tre semifinali il 20enne lombardo ha vinto con il crono di 10″12. Discreta partenza per l’azzurro, che poi si è disteso con facilità, dando la sensazione di non forzare più di tanto per conservare preziose energie in vista della finale. Il portacolori del Bel Paese ha preceduto per appena 2 centesimi il britannico Chijindu ...

Atletica – Europei 2018 - da Elena Vallortigara a Gianmarco Tamberi : la parola ai protagonisti azzurri : parola ai protagonisti azzurri degli Europei. Le ostacoliste Pedroso e Folorunso: “Abbiamo lavorato tanto”. Grenot: “Più allenata e più esperta”. Tamberi e Trost pronti per la qualificazione Salto in alto, 400hs e 400: queste le specialità protagoniste della conferenza stampa di oggi a Casa Atletica Italiana al Golden Tulip Hotel di Berlino. Microfono a Elena Vallortigara, attesa domani alla qualificazione ...

Europei atletica 2018 Berlino - gli italiani in gara domani 8 agosto : Giornata importante in chiave azzurra nei 200 metri maschili, nei 400 maschili e nel salto in alto femminile

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : la sera di Filippo Tortu. Un sogno lungo 100 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione serale). Questo è il grande giorno di Filippo Tortu, l’uomo più atteso di tutta la spedizione: il velocista azzurro, dopo il roboante 9.99 corso a Madrid, si presenterà ai blocchi di partenza con l’obiettivo di agguantare una medaglia e cercare anche il colpaccio da ko. Il brianzolo si presenta con il terzo tempo di accredito e ...

Europei di atletica - Chiappinelli e Abdelwahed nella finale siepi : È il decathlon delle sorprese: tre nulli nel lungo per il francese campione del mondo Kevin Mayer che decide di abbandonare. Eliminati nel disco Hannes Kirchler , 60,42,, Giovanni Faloci , 59,27, e ...

Atletica – Campionati Europei di Berlino - tutti gli azzurri in gara mercoledì 8 agosto : Kevin Ojiaku sogna una medaglia nella finale del salto in lungo, nel pomeriggio in pedana Vallortigara, Trost e Rossit nell’alto mercoledì 8 agosto, l’Italia sarà in finale agli Europei di Berlino nel salto in lungo con Kevin Ojiaku (alle 19.40), qualificato con la quarta misura (7,90). Seconda e conclusiva giornata per i decatleti: Simone Cairoli sarà impegnato nei 110hs (alle 9.35), nel disco (10.20), nell’asta (12.15), nel ...