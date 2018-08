Europee positive in chiusura | Milano +1 | 27%

Borse Europee timidamente positive : Teleborsa, - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo. Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. ...

Borse Europee timidamente positive : Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . dopo il finale al rialzo di Wall Street e Tokyo . Lieve aumento per l' Euro / Dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,23%. L' oro ...

Borse Europee positive - Milano a +0 - 12% : 9.20 Apertura in lieve rialzo per le Borse europee, nella prima seduta della settimana. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,12% a 21.612 punti. Male Banco Bpm, che cede il 5,61%. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 251 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,03%, Parigi +0,15% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1155 dollari e 128,585 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse Europee positive - Milano a +0 - 3% : 9.26 Apertura di segno positivo per le Borse europee, dopo le perdite di ieri. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.477 punti. Dopo un avvio in calo, ma comunque su livelli elevati (245,5 punti), il margine fra Btp e Bund tedesco sale a 261,1 punti, con rendimento del decennale al 3,036%. Londra +0,38%, Parigi +0,27% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1545 dollari e 129,38 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse Europee positive aspettano la BCE e Draghi : Prevalgono gli acquisti tra le principali Borse europee, nel giorno del meeting BCE e della conferenza stampa del Presidente Mario Draghi . Il focus degli investitori è anche sull' accordo tra il ...

Borse Europee attese positive in avvio - focus su Pmi e trimestrali : Le principali Borse europee, Piazza Affari compresa, si apprestano a iniziare la giornata con un'intonazione positiva. Sui mercati in uscita oggi una serie di dati macro da monitorare, come la stima ...

Borse Europee positive. Effetto Powell - Fed - : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.? Sul ...

Borse Europee positive su possibile tregua tariffe : (Alliance News) - Euforia, anche se controllata, nei principali listini europei. A mettere di buonumore gli operatori la notizia del possibile raffreddamento della tensione sui dazi Usa-Unione Europea. Mercato che ha preso bene...

Le borse Europee positive su compromesso in Germania - Milano +1 - 57% : Le borse europee chiudono la seduta in buon rialzo, rassicurate dall'esito positivo della crisi politica in Germania sulla questione dei migranti, che scongiura il rischio di caduta del governo ...

Borse Europee positive - Milano a +0 - 68% : 9.30 Apertura di segno positivo per le Borse europee, sulla scia positiva di Wall Street e Tokyo. A Piazza Affari, la migliore,l'Ftse Mib segna +0,68% a 21.955 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 243 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,92%. Londra +0,31%, Parigi +0,41% e Francoforte +0,32%. Euro ancora in rialzo a 1,1808 dollari e 129,948 yen sui mercati valutari del Vecchio Continente.

Borse Europee positive - Milano a +0 - 3% : 9.48 Apertura di sehno positivo per le Borse europee, sulla scia di Wall Street, dove il Nasdaq ha fatto registrare un nuovo record in chisura. A Piazza Affri, l'Ftse Mib segna +0,3% a 21.814 punti.Margine Btp-Bund tedesco in rialzo a 243 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,82%. Londra +0,26%, Parigi +0,18% e Francoforte +0,21%. L'euro è scambiato a 1,1724 dollari e 129 yen sui mercati valutari.

Borse Europee positive - spread scende : 9.48 Borse europee positive in apertura di contrattazioni. In forte rialzo Piazza Affari, nel giorno in cui giurerà il governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Lega e Cinque Stelle. L'indice Ftse Mib ha avviato gli scambi in crescita del 2,15% a 22.260 punti. Londra avanza dello 0,64%,Francoforte guadagna lo 0,58% e Parigi lo 0,78%. Lo spread apre in sensibile calo, a 231punti, dopo la chiusura di ieri a 241,e il rendimento scende al ...