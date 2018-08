European Championship Berlino-Glasgow 2018 | da stasera in prima serata su Rai2

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ARGENTO E BRONZO nel sincronizzato! Paltrinieri sta meglio e va in finale negli 800! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : BRONZO nel nuoto sincronizzato! De Luca illude - poi salta

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : De Luca si gioca la medaglia nella 50 km! Avanza Federica Pellegrini!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : De Luca parte bene nella 50 km. Attesa per Pellegrini e Paltrinieri

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : giornata campale! Simona Quadarella per l'oro - c'è Filippo Tortu nei 100 metri

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di martedì 7 agosto : Quella di martedì 7 agosto sarà una giornata molto importante per l’Italia agli European Championships 2018. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia degli azzurri. ATLETICA Ore 8.35: 50 km marcia Ore 20.20: 10000 metri uomini Ore 21.50: Finale 100 metri uomini La regina dello sport assegna le sue prime medaglie agli Europei di Berlino. Chance risicate nella 50 km di marcia per l’Italia: il veterano Marco De Luca, 37 anni, e ...

European Championships 2018 - tutti gli italiani in gara oggi (7 agosto). Programma - orari e tv : oggi martedì 7 agosto si preannuncia davvero molto ricco e intenso agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Molti azzurri e in gara e tante speranze di medaglia per rimpinguare un bottino già ricco: ci affidiamo soprattutto a Filippo Tortu (100m di atletica) e Simona Quadarella (1500m di nuoto), ottime speranze per Giorgio Minisini nel ...

European Championships 2018 - il programma di oggi (7 agosto). Gli orari e come vedere le gare in tv : oggi martedì 7 agosto è in programma la sesta giornata di gare agli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Riflettori puntati a Berlino per l’atletica leggera dove si assegnano le medaglie anche sui 100 metri oltre che nella 50 km di marcia, imperdibili appuntamenti nel nuoto, ultima giornata di gare per il ciclismo su pista e il ...

European Championships 2018 : giornata in sordina per l'Italia. Ma domani arrivano gli assi da 90 : La Divina vuole farsi largo nella velocità pura dove si è dirottata quest'anno dopo aver abbandonato , momentaneamente?, i 200 stile che lo scorso anno la incoronarono Campionessa del Mondo. Giorgio ...

European Championships 2018 : giornata in sordina per l’Italia. Ma domani arrivano gli assi da 90… : L’Italia non ha conquistato ori nella quinta giornata di gare agli European Championships 2018. Si sapeva che questo lunedì sarebbe stato difficile per i nostri colori e purtroppo le previsioni della vigilia si sono confermate, gli azzurri sono stati un po’ in sordina ma comunque sono arrivate cinque medaglie di bronzo: apprezzabile il terzo posto di Luca Pizzini sui 200 metri rana (a quattro centesimi dal record italiano, stiamo ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia prima per numero di medaglie! Seconda nel totale! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI TUTTE LE GARE DI DOMENICA 5 AGOSTO Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : due bronzi nel nuoto - grande Paternoster nel ciclismo su pista!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : bene l'Italia nell'atletica - 5° Sabbioni nel nuoto. Paternoster in corsa per il podio

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : iniziate le gare di atletica! Bene Paternoster nell'omnium!