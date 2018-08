Esplosione sul raccordo a Bologna | il premier Conte dai feriti

Incidente sulla A14 - cisterna in fiamme e violenta Esplosione : si temono due morti - almeno sessanta feriti. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava gpl e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio è di due morti e oltre sessanta feriti, alcuni dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista l’entità de...

Incidente sull’A14 - cisterna in fiamme e violenta Esplosione : due morti e almeno sessanta feriti - di cui 14 sono gravi. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 a Borgo Panigale un Incidente fra una cisterna che trasportava materiali infiammabili e un camion ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di due morti e oltre sessanta feriti , alcuni dei quali sono definiti gravi dai ...

L’Esplosione sulla A14 a Bologna : Un'autocisterna ha preso fuoco dopo un incidente e l'incendio ha provocato danni tutto intorno: si parla di due morti e almeno 60 feriti, ma non ci sono informazioni confermate The post L’esplosione sulla A14 a Bologna appeared first on Il Post.