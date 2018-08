Esplosione Bologna | distrutto un ristorante Il titolare | “Ruota in fiamme ha colpito

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’Esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Esplosione Bologna - i testimoni : “Sembrava l'Apocalisse - abbiamo pensato a un attentato” : C'è chi ha creduto si trattasse di un attentato, chi una sparatoria o addirittura un terremoto: i racconti di chi ha vissuto in prima persona i drammatici momenti dell'Esplosione avvenuta nel tratto autostradale di Casalecchio (Bologna), a seguito dell'incidente sull'A14 nei pressi di Borgo Panigale. Il bilancio è di un morto e 68 feriti.Continua a leggere

BOLOGNA - INCIDENTE ED Esplosione SU A14 : UN MORTO/ Ultime notizie incidente - video : colpa di una distrazione? : Incendio a BOLOGNA ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, 3 morti e 70 feriti. Mancavano pochi minuti alle ore 14 di ieri quando un'autocisterna carica di materiale infiammabile ha centrato un tir fermo in colonna dando vita all'incidente in zona Borgo Panigale, a BOLOGNA, sul raccordo tra A1 e A14, nel quale è morta una persona e sono rimaste ferite ...

Esplosione a Bologna - una palla di fuoco inghiotte l’autostrada : Colonne di fiamme da film catastrofico, scene da guerra o da post terremoto, c’è solo l’imbarazzo del paragone. L’apocalisse a Borgo Panigale, periferia nord-ovest di Bologna. In realtà, è un incidente stradale di quelli tremendi, decine di auto coinvolte, fuoco e fiamme, un morto accertato e un centinaio di feriti, alcuni gravi, e il bilancio è pr...

Incendio Bologna - le testimonianze di chi era vicino all’Esplosione : “C’era gente che scappava con le braccia ustionate” : Colonne di fumo nero alte decine di metri, un boato terrificante, poi una vampata di calore e fiamme come all’inferno. Le testimonianze di chi abita, vive, e lavora vicino al punto del raccordo autostradale di Bologna, dove attorno alle 14 un tir è saltato in aria dopo essere stato tamponato da un autocisterna provocando provvisoriamente un morto e decine di feriti, raccontano l’agghiacciante sorpresa, la paura, gli attimi di tragedia appena ...

