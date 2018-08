Esplosione Bologna | Conte | ' Vista la dinamica | siamo stati fortunati'

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’Esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell'Esplosione : ipotesi di un colpo di sonno per l’autista : Il premier in visita ai feriti a Cesena e Bologna: sono 145 le persone rimaste coinvolte nell'Incidente. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14. Toninelli: «Più tecnologia sui Tir». Ponte crollato, il procuratore esclude difetti di costruzione

Chi è Riccardo Muci - il poliziotto eroe che ha rischiato la vita per salvare le persone dall'Esplosione di Bologna : È stato il primo ad intervenire dopo lo scontro e a mettere in salvo le persone. Poi l'esplosione che l'ha fatto volare per venti metri e l'ha ustionato. Riccardo Muci è il poliziotto-eroe dell'incidente avvenuto a Bologna. Trentuno anni, di Copertino, in provincia di Lecce, l'agente della Polizia è ricoverato a Cesena, nel reparto grandi ustionati dell'ospedale "Bufalini": ha bruciature su tutto il corpo, ma non è in ...

Esplosione Bologna - Conte : "terribile ma siamo stati fortunati" : Vista le dinamica dell'Esplosione dell'autocisterna sul tratto autostradale di Casalecchio di Reno "possiamo ritenerci fortunati" ha detto stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Bologna alle persone rimaste ferite nell'incidente di ieri. "È stato senz'altro un terribile incidente, ma i feriti sono in via di guarigione. Bisogna vigilare sul rispetto degli standard di sicurezza per evitare che si ripetano simili ...

Esplosione Borgo Panigale. Riccardo Muci - il poliziotto che ha evitato una strage a Bologna : Subito dopo l’Esplosione è sceso dalla sua auto e ha cominciato ad aiutare i feriti poi, mentre urlava disperato cercando di far allontanare tutti, l’onda d’urto lo ha travolto e lo ha fatto volare per 20 metri. Ha 31 anni l’agente eroe che ha cercato di salvare più persone possibili subito dopo l’Esplosione della cisterna sulla A14 sul raccordo di Casalecchio.--Lo scontro tra l’autocisterna e il camion, poi il botto. Una catena di esplosioni ...

Bologna - chi è Riccardo Muci : il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'Esplosione : Riccardo Muci è uno dei feriti dell'incendio di Bologna , ma è anche un poliziotto e un ' eroe ', che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è un ...

Bologna - Esplosione sulla A14 : il racconto del carabiniere ferito - “era terribile - una guerra” : Cittadini sotto shock in seguito al terribile incidente che si è verificato ieri sulla A14. Lo racconta uno dei feriti, un carabiniere della compagnia di Borgo Panigale, tra i primi ad accorrere sul luogo dell’esplosione dell’autocisterna ieri sul raccordo con l’A14. “E’ stato terribile, cercavamo di soccorrere la gente ma la gente non ci ascoltava” – spiega, ancora bendato e provato ...

Bologna - chi è Riccardo Muci : il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'Esplosione : Riccardo Muci è uno dei feriti dell'incendio di Bologna , ma è anche un poliziotto e un ' eroe ', che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è un ...

Bologna - incendio ed Esplosione A14 : vittima identificata/ Ultime notizie incidente video : Conte visita feriti : incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:49:00 GMT)

Dopo l'incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'Esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

Esplosione Bologna - distrutto un ristorante. Il titolare : “Ruota in fiamme ha colpito l’entrata” : La testimonianza del titolare de Il Randagio, il locale danneggiato dall'Esplosione. “Una fiammata altissima ha bruciato il tendone all’entrata" ha spiegato ripercorrendo i passaggi per portare al sicuro tutti i presenti che in quel momento stavano pranzando. "Ci sono danni ingenti", ha detto.--Un morto e 68 feriti nel dramma di ieri pomeriggio a Borgo Panigale, Bologna, quando un’autocisterna che trasportava materiale GPL si è scontrato contro ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’Esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’Esplosione dell’autocisterna : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Andrea Anzolin morto nell'Esplosione a Bologna : era l'autista dell'autocisterna : L'esplosione a Bologna ha provocato un morto, oggi identificato: si tratta dell'autista dell'autocisterna che trasportava Gpl. Si chiamava Andrea Anzolin e aveva 42 anni, ancora ignote le cause dell'incidente: le ipotesi sono un malore o un guasto tecnico.--Andrea Anzolin era un autista esperto, da ben dieci anni era alla guida di mezzi pesanti: c'era lui alla guida dell'autocisterna che avrebbe tamponato un tir, a sua volta piombato sopra una ...