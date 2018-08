Esplosione Bologna | Conte | terribile ma siamo stati fortunati

Esplosione Borgo Panigale. Riccardo Muci - il poliziotto che ha evitato una strage a Bologna : Subito dopo l’Esplosione è sceso dalla sua auto e ha cominciato ad aiutare i feriti poi, mentre urlava disperato cercando di far allontanare tutti, l’onda d’urto lo ha travolto e lo ha fatto volare per 20 metri. Ha 31 anni l’agente eroe che ha cercato di salvare più persone possibili subito dopo l’Esplosione della cisterna sulla A14 sul raccordo di Casalecchio.Continua a leggere

Bologna - chi è Riccardo Muci : il poliziotto eroe che ha messo in salvo le persone durante l'Esplosione : Riccardo Muci è uno dei feriti dell'incendio di Bologna , ma è anche un poliziotto e un ' eroe ', che nei primi minuti dell'esplosione era intervenuto per bloccare il traffico. Ha 31 anni ed è un ...

Bologna - Esplosione sulla A14 : il racconto del carabiniere ferito - “era terribile - una guerra” : Cittadini sotto shock in seguito al terribile incidente che si è verificato ieri sulla A14. Lo racconta uno dei feriti, un carabiniere della compagnia di Borgo Panigale, tra i primi ad accorrere sul luogo dell’esplosione dell’autocisterna ieri sul raccordo con l’A14. “E’ stato terribile, cercavamo di soccorrere la gente ma la gente non ci ascoltava” – spiega, ancora bendato e provato ...

Bologna - incendio ed Esplosione A14 : vittima identificata/ Ultime notizie incidente video : Conte visita feriti : incendio a Bologna ed esplosioni sulla A14 a Borgo panigale: video. Ultime notizie incidente: coinvolto un tir, crollato il ponte della tangenziale, un morto e 68 feriti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:49:00 GMT)

Dopo l'incidente di Bologna riaperti il raccordo di Casalecchio e il tratto di tangenziale dove è avvenuta l'Esplosione : È stato riaperto alle 9.25 il raccordo di Casalecchio dove ieri, 6 agosto, è parzialmente crollato un ponte dell'autostrada in seguito allo scontro tra un'autocisterna che trasportava gpl e un tir. Il tamponamento ha causato una violenta esplosione, una persona è morta e decine sono state ferite.I tecnici di Autostrade per l'Italia, Dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del ...

Esplosione Bologna - distrutto un ristorante. Il titolare : “Ruota in fiamme ha colpito l’entrata” : La testimonianza del titolare de Il Randagio, il locale danneggiato dall'Esplosione. “Una fiammata altissima ha bruciato il tendone all’entrata" ha spiegato ripercorrendo i passaggi per portare al sicuro tutti i presenti che in quel momento stavano pranzando. "Ci sono danni ingenti", ha detto.--Un morto e 68 feriti nel dramma di ieri pomeriggio a Borgo Panigale, Bologna, quando un’autocisterna che trasportava materiale GPL si è scontrato contro ...

Incidente a Bologna - Conte visita i feriti dell’Esplosione dell’autocisterna«Ustionati - fiamme fino alle case» : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al poliziotto e a un ragazzo ustionati in modo grave. La vittima è l’autista dell’autocisterna esplosa: aveva 42 anni. Riaperta una carreggiata sul raccordo tra l’A1 e l’A14

Andrea Anzolin morto nell'Esplosione a Bologna : era l'autista dell'autocisterna : L'esplosione a Bologna ha provocato un morto, oggi identificato: si tratta dell'autista dell'autocisterna che trasportava Gpl. Si chiamava Andrea Anzolin e aveva 42 anni, ancora ignote le cause dell'incidente: le ipotesi sono un malore o un guasto tecnico.--Andrea Anzolin era un autista esperto, da ben dieci anni era alla guida di mezzi pesanti: c'era lui alla guida dell'autocisterna che avrebbe tamponato un tir, a sua volta piombato sopra una ...

Bologna - dopo l'Esplosione la paura degli sciacalli. Case e negozi presidiati : Bologna - Un pezzo di quartiere si ritrova in fila, quando è metà pomeriggio, sotto il gazebo allestito dal Comune proprio davanti all'autostrada. Da pochi minuti alcuni vigili del fuoco sono riusciti ...

Esplosione Bologna - i testimoni : “Sembrava l'Apocalisse - abbiamo pensato a un attentato” : C'è chi ha creduto si trattasse di un attentato, chi una sparatoria o addirittura un terremoto: i racconti di chi ha vissuto in prima persona i drammatici momenti dell'Esplosione avvenuta nel tratto autostradale di Casalecchio (Bologna), a seguito dell'incidente sull'A14 nei pressi di Borgo Panigale. Il bilancio è di un morto e 68 feriti.Continua a leggere

Esplosione sul raccordo a Bologna - il premier Conte dai feriti : Il presidente del Consiglio a Cesena in visita al carabiniere ustionato in modo grave durante i soccorsi. Resta ancora chiuso in entrambe le direzioni il raccordo tra l’A1 e l’A14: i percorsi alternativi. Il ministro Toninelli: "Più tecnologia sui Tir"

