Esecuzione forzata con più titoli esecutivi e inefficacia di un titolo esecutivo

(Di martedì 7 agosto 2018) Cassazione del 6.7.2018 n. 17730 ha affermato che nell', in presenza di più creditori concorrenti, per le vicende relative aldel creditore procedente occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processoè improseguibile; b) se il difetto delposto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché ildel creditore procedente ha conservato validit?.