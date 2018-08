Esce nelle sale giovedì 16 agosto | “Most Beautiful Island” esordio della regista Ana

12 ristoranti di pEsce immancabili nelle Marche : Il pesce è solo una delle ricchezze gastronomiche delle Marche, regione variegata come poche altre in Italia. In un’ora di auto si può passare dai 2.000 metri de Monti Sibillini all’Adriatico passando per boschi, colline e vigneti che regalano un sacco di grandi prodotti, dal tartufo di Acqualagna al prosciutto di Carpegna, dalla Lenticchia di Castelluccio all’olio extravergine d’oliva di Cartoceto e altri ancora. Per non ...

Sorpresa dall'Istat : il Pil crEsce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Scarto salariale continua a crEscere nelle imprese - Travail.Suisse : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clima - Istat : crEsce la temperatura media nelle città italiane - in 15 anni più calde di 1°C : A partire dall’aggiornamento al 2016 della serie storica di dati giornalieri di stazioni termo-pluviometriche nelle città capoluogo di regione, l’Istat ha presentato un report con i valori medi di temperatura e precipitazione e gli indici di estremi Climatici del periodo 2002-2016 in relazione a quelli del periodo Climatico 1971-2000. La temperatura media annua delle stazioni nel periodo 2002-2016 è di 15,5°C, in aumento di 1,0°C rispetto ...

Ascolti TV maggio 2018 : crEsce ancora La7 e supera Italia 1 in prime time con il 5.9%. Rai1 cala nelle 24 ore ma rimane al comando - Nove perde terreno : Non è l'Arena Continua la calvalcata di La7, che lo scorso mese aveva superato gli Ascolti di Rete 4, diventando sesta rete nazionale: complici gli approfondimenti politici dovuti alla formazione del nuovo Governo, nel mese di maggio 2018 (dall’1 al 27 maggio, dati raccolti da Italia Oggi) la rete di Urbano Cairo incrementa il suo share giornaliero fino al 4.4% e si avvicina anche ad Italia 1, che invece crolla al 4.6%. Ascolti TV ...

Ascolti TV maggio 2018 : crEsce ancora La7 e supera Italia 1 in prime time con il 5.9%. Rai1 cala nelle 24 h ma rimane al comando - Nove perde terreno : Non è l'Arena Continua la calvalcata di La7, che lo scorso mese aveva superato gli Ascolti di Rete 4, diventando sesta rete nazionale: complici gli approfondimenti politici dovuti alla formazione del nuovo Governo, nel mese di maggio 2018 (dall’1 al 27 maggio, dati raccolti da Italia Oggi) la rete di Urbano Cairo incrementa il suo share giornaliero fino al 4.4% e si avvicina anche ad Italia 1, che invece crolla al 4.6%. Ascolti TV ...