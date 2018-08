Epic fail Leicester! La maglia trasferta è uguale al kit base Adidas | i tifosi se ne

sportfair

(Di martedì 7 agosto 2018) Errore clamoroso legato al merchandising del Leicester City: laal kite ipreferiscono comprare la ‘versione economica’ Ladadel Leicester City è stata molto apprezzata in Inghilterra. Nessuna strana trovata, nessun colore fluo che va tanto di modo: scelta cromatica tranquilla ed in linea con quelle storiche del club, design sobrio e abbastanza semplice. Potremmo definirla molto ‘basic’, forse anche troppo. Ladadel Leicester City è infatti identica al kit‘Regista 18’! Idelle Foxes se ne sono accorti subito e hanno preferito comprare la versione ‘economica’, ovvero il kit, aggiungendo per qualche sterlina in più le patch del club. Inutile dire come le vendite della secondadel Leicester siano dunque crollate a ...