Empoli | svastiche | croci celtiche e scritte inneggianti a Hitler e Mussolini nel parco

(Di martedì 7 agosto 2018). Imbrattamenti che lunedì hanno interessato bidoni della spazzatura e giochi per bambini di undi, in provincia di Firenze, che si trova vicino alla Casa del Popolo di Brusciana, storico ritrovo di attivisti di partiti e associazioni di sinistra. In meno di 24 ore la polizia è riuscita ad individuare gli autori delle: si tratta di tre 19enni del posto, identificati partendo dall’auto di uno dei ragazzi. A casa di uno dei tre giovani è stata trovata anche una bomboletta spray. Per tutti e tre il reato contestato è concorso in danneggiamento ma dovranno anche pagare una multa che potrà raggiungere i seimila euro per propaganda dell’odio razziale. I tre, dicono gli investigatori, non sono legati a gruppi di estrema destra, ma hanno agito spinti da “goliardia”: hanno ammesso le ...