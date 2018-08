Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza fra baci e selfie su Instagram

Elisa Isoardi e Matteo Salvini : vacanze bollenti a Milano Marittima : Elisa Isoardi e Matteo Salvini in vacanza Tempo di vacanze anche per il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega Nord è stato paparazzato a Milano Marittima in compagnia della fidanzata Elisa Isoardi. I due sono stati beccati dai paparazzi di Chi in atteggiamenti passionali e intimi, prova che la storia d’amore procede a […] L'articolo Elisa Isoardi e Matteo Salvini: vacanze bollenti a Milano Marittima proviene da Gossip e ...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi coccole in vacanza : Il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva le foto delle coccole bollenti che il ministro degli Interni Matteo Salvini, sempre più innamorato, scambia con la fidanzata Elisa Isoardi sotto l’ombrellone di uno stabilimento balneare di Milano Marittima, dove la coppia ha trascorso parte delle vacanze. «Altro che Maiorca, a Milano Marittima e in Romagna si passano le migliori vacanze del mondo!», ha dichiarato il vicepremier e ministro ...

Salvini in vacanza con Elisa Isoardi : coccole bollenti sotto all'ombrellone : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 8 agosto le foto delle coccole bollenti che il ministro degli Interni Matteo Salvini, sempre più innamorato,...

“Guardateli”. Matteo Salvini e Elisa Isoardi finiscono su tutti i giornali : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, scoppia la passione sotto l’ombrellone. Il leader della Lega, nonché capo del Viminale, si gode l’estate 2018 – la prima da Ministro – insieme alla compagna Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva, prossima a raccogliere l’eredità di Antonella Clerici dietro il bancone de La Prova del Cuoco, si gode il sole della costiera romagnola insieme a Salvini. Nelle passate settimane la ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi più innamorati che mai : gli scatti hot sotto il sole di Milano Marittima : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sempre più uniti: nonostante i rumors, la storia d'amore tra il ministro dell'Interno e la bella conduttrice sembrerebbe non conoscere crisi. Sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 8 agosto, infatti, campeggiano le foto delle effusioni che la coppia si è scambiata sotto il sole di Milano Marittima, dove i due hanno voluto trascorrere parte delle loro vacanze."Altro che Maiorca, ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi : vacanza d'amore a Milano Marittima (foto) : ...

Maria Elena Boschi sfida Elisa Isoardi - altro che politica : 'Forse non sono brava come lei - ma anche io...' : L'ex ministro Maria Elena Boschi , oggi parlamentare Pd, è stata ospite alla festa del partito a Botticino. Secondo quanto riporta Il Giornale Boschi, prima di intervenire nel dibattito 'Il filo ...

Maria Elena Boschi vs. Elisa Isoardi : 'anche io so fare il risotto' : Chissà se l'incredibile sfida la potremo vedere in onda a settembre, su Rai 1, con la nuova edizione de La prova del Cuoco. Nel dubbio Maria Elena Boschi, parlamentare del Partito Democratico, si è improvvisata 'cuoca' in una festa del Pd, a Botticino.Tra fornelli e spadellate, Maria Elena ha provato a scherzare, ipotizzando una sfida diretta ad Elisa Isoardi, neo conduttrice del programma Rai nonché compagna di Matteo Salvini, ...

Maria Elena Boschi Vs Elisa Isoardi/ "Il risotto? Lo so fare anche io" - lanciato il guanto di sfida... : Maria Elena Boschi sa tenere testa ad Elisa Isoardi, almeno in cucina, e ci tiene a rivelarlo in pubblico, la vedremo a La Prova del Cuoco? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:04:00 GMT)

Elisa Isoardi - all’ombra di chi? : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 di «Vanity Fair», in edicola fino al 15 agosto. Si dice che dietro ogni grande uomo c’è una grande donna. Benché nel nostro caso non sempre si tratti, forse, di «grandi uomini», è pur vero che anche oggi dietro ai politici più in vista si cela una donna altrettanto importante. Che sa prendersi il suo spazio, rivendicare la propria indipendenza ma anche «stare all’ombra». Lo ha ripetuto più ...

Elisa Isoardi / A settembre al timone de La Prova del Cuoco : "Le idee non mi mancano" : Elisa Isoardi tornerà al timone de La Prova del Cuoco al posto di Antonella Clerici: "La trasmissione sarà diversa, sarà 'cucita' su di me". News e anticipazioni sullo show in onda su Rai 1(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Elisa Isoardi dimagrita - Antonella Clerici la punzecchia : I consigli di ‘mamma’ Antonella Clerici per Elisa Isoardi, che la sostituirà dopo circa 20 anni de La Prova del Cuoco. Antonella Clerici ha ormai ufficialmente detto addio a La Prova del Cuoco. Dopo quasi 20 anni di conduzione, la bionda presentatrice decide di cedere il passo e, come spiegato da Carlo Conti, il ruolo in tutto questo lo ha giocato anche la dipartita di Fabrizio Frizzi. Il suo addio ha portato i colleghi più vicini a ...

Elisa Isoardi troppo magra per La prova del cuoco : l'avvertimento di Antonella Clerici : Elisa Isoardi si prepara ad affrontare la nuova sfida televisiva che la attende a partire dal prossimo mese di settembre. La compagna di Matteo Salvini, infatti, sarà la nuova conduttrice de 'La prova del cuoco', il fortunato cooking show del mezzogiorno di Raiuno rimasto orfano di Antonella Clerici. Dopo quasi vent'anni di conduzione, la Clerici ha lasciato la trasmissione del daytime nelle mani della Isoardi, che tuttavia è apparsa ...

“Non va bene”. Elisa Isoardi e il suo corpo : l’allarme della collega preoccupa : Elisa Isoardi? Troppo magra. Parola di Antonella Clerici. “Le ho detto che la trovo dimagrita – ha dichiarato la conduttrice Rai Antonella Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni – Dovrebbe mangiare un po’ di più perché a ‘La prova del cuoco’ la vogliono più in carne”. A settembre, infatti, Elisa Isoardi prenderà il timone della storica trasmissione Rai, lasciata lo scorso giugno da ‘Antonellina’, che invece a settembre tornerà in ...