Ecco perché Meghan Markle non andrà agli Emmy Awards

Kate Middleton - Ecco perché non sarà al matrimonio della principessa Eugenia : Secondo le ultime indiscrezioni Kate Middleton potrebbe disertare il matrimonio della principessa Eugenia, cugina di Harry e William, lasciando la scena a Meghan Markle. La duchessa di Cambridge negli ultimi mesi ha deciso di ritirarsi dalle scene per godersi il suo terzogenito. Dopo la nascita di Louis infatti Kate ha chiesto e ottenuto il congedo di maternità e per diverso tempo non dovrà prendere parte agli impegni della Royal Family. ...

Val Ferret - Ecco perché è considerata a rischio frane - : La frana che il 6 agosto ha provocato la morte di due persone non poteva essere prevista. Ma la zona è messa sempre più a rischio dal veloce ritiro dei ghiacciai, che lasciano cumuli di detriti di ...

Val Ferret - Ecco perché è considerata a rischio frane : Val Ferret, ecco perché è considerata a rischio frane La frana che il 6 agosto ha provocato la morte di due persone non poteva essere prevista. Ma la zona è messa sempre più a rischio dal veloce ritiro dei ghiacciai, che lasciano cumuli di detriti di montagna in balia dei fenomeni atmosferici Parole chiave: ...

Il comitato Kaukana annulla tutti gli spettacoli estivi. Ecco perchè : Il comitato Kaukana ha deciso di annullare gli spettacoli estivi perchè sembra non abbia ricevuto fondi da parte della Regione. Ecco le motivazioni contenute nella nota che ci hanno inviato: 'Si comunica con profonda amarezza che la programmazione ...

Valeria Golino molestata da Harvey Weinstein/ "Ecco perché non l'ho denunciato" : Valeria Golino molestata da Harvey Weinstein: l'attrice italiana parla per la prima volta delle molestie subite dal famoso produttore e spiega perché non l'ha denunciato.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 13:50:00 GMT)

Valeria Golino e il caso Weinstein : "Ecco perché non l'ho denunciato" : 'Ho conosciuto Harvey Weinstein e ha tenuto come me più o meno lo stesso atteggiamento descritto dalle altre attrici. E ho scelto di non parlarne perché credo che a questo punto sia inutile, quindi ...

“Ecco perché è crollato il ponte sulla A14”. Disastro Bologna - i feriti salgono a 100 : Prima lo schianto, poi l’esplosione, le fiamme e una colonna di fumo nero. E’ quanto avvenuto ieri in tangenziale a Bologna in seguito ad un incidente fra un camion cisterna che trasportava liquido infiammabile e un altro automezzo cui è seguita una violenta esplosione. Un inferno di fuoco che si è scatenato intorno alle 14 alla periferia del capoluogo felsineo, all’altezza del km 4.800, direzione Sud del Raccordo Autostradale ...

Milan - Paolo Maldini torna a casa : “Leonardo è stato fondamentale - Ecco perché ho scelto di tornare” : Il nuovo Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport del Milan si presenta in conferenza stampa, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire sì al progetto rossonero E’ il giorno di Paolo Maldini, è il giorno del ritorno al Milan di uno dei simboli più importanti della storia rossonera. Ricoprirà il ruolo di Direttore dello Sviluppo Strategico dell’Area Sport, una mansione che lo spingerà a lavorare in sinergia con ...

Beyoncé scrive la storia posando per Vogue : Ecco perché (FOTO : Beyoncé ha posato per Vogue ed ha deciso di scrivere una pagina importante della storia Beyoncé ha posato per Vogue ed ha deciso di scrivere una pagina importante della storia, chiamando a rapporto Tyler Mitchell, fotografo afroamericano. Sembra incredibile, ma in più di 100 anni (il primo numero di Vogue è del 1892), nessun fotografo di colore aveva mai avuto l’onore di scattare le foto per la copertina. Fino ad oggi. Quando Anna Wintour ...

Matteo Salvini teme il massacro dei mercati : Ecco perché ha ragione : A complicare il quadro, oltre all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, contribuisce il rallentamento dell'economia, in Italia ma non solo. Insomma, la strada è in salita, per giunta complicata ...

"La Legge Mancino accusò la Fallaci. Ecco perché voglio abrogarla" : Ecco perché per Fontana 'bisogna distinguere' tra razzisti veri e quelli che sono definiti tali solo per vantaggio di una parte politica. ' Non va bene usare l'accusa di razzismo come una clava ...

I nemici in Spider-Man non si adegueranno al livello dei giocatori - Ecco perchè : Manca ormai meno di un mese all'approdo di Spider-Man sul mercato, con i ragazzi di Insomniac Games che sono al lavoro per limare le ultime imperfezioni prima dell'appuntamento con gli scaffali. Ovviamente tanta è la curiosità da parte dei fan dell'arrampicamuri partorito dal genio di Stan Lee e Steve Ditko, che da tempo bramano un'esperienza ludica dedicata al supereroe degna del suo successo interplanetario: è palese che i precedenti tentativi ...

La Cina censura Winnie the Pooh. Il film “Ritorno al Bosco dei 100 acri” bandito dalle sale : Ecco perché : La dura censura cinese si è abbattuta anche contro l’orsetto Winnie The Pooh. Il suo ultimo film Christopher Robin (in Italia Ritorno al Bosco dei 100 acri) è stato infatti proibito in tutti i cinema cinesi. Il motivo? Anche se non ci sono fonti ufficiali, in molti sospettano che sia perché la figura del popolare orsetto di pezza viene spesso usata dagli oppositori del presidente Xi Jinping per deriderlo. Nel 2013 la foto del leader a ...

Francesco Monte preoccupa le fan : "Ecco perché sono così magro" : Negli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, Francesco Monte è apparso visibilmente dimagrito. Un calo di peso improvviso che ha messo in allarme tutte le sue fan. Le ammiratrici dell'ex ...