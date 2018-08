Siccità - ondate di caldo record e alluvioni : Ecco come i cambiamenti climatici stanno aumentando i fenomeni metro estremi : L’emisfero settentrionale sta vivendo un’altra estate molto calda. Il Giappone ha dichiarato le sue temperature record un disastro naturale. L’Europa sta soffocando sotto una prolungata ondata di caldo, con incendi devastanti in Grecia e insolitamente anche nell’Artico. Incendi alimentati dalla Siccità si stanno diffondendo negli Stati Uniti occidentali. Per Friederike Otto, modellista del clima alll’University of Oxford, le scorse settimane ...

“Ecco come è ridotto”. Droga - alcol e risse : l’abisso dell’ex campione. Le ultime foto lo ritraggono in una condizione choc : Un altro triste caso di grandi campioni che dopo il termine della carriera inciampano nel percorso della vita. C’è stato un tempo, nemmeno troppo lontano, nel quale Jan Ullrich era uno dei due-tre ciclisti più forti e famosi al mondo. Soprannominato il Kaiser o Kaiser Jan, specialista delle grandi corse a tappe e delle gare a cronometro, vinse il Tour de France 1997 e la Vuelta a España 1999, oltre a un titolo olimpico a Sydney ...

De Rita : "Siamo ancora brava gente? Ecco come le tensioni sui migranti rischiano di cambiare la società italiana" : Le tensioni sollevate dalla questione migranti sembrano aver innescato profonde ripercussioni nel nostro tessuto sociale. Ne discorre egregiamente il professor Giuseppe De Rita , sociologo e fondatore ...

Aste al doppio ribasso - Ecco come i discount strozzano l'agricoltura italiana : L'associazione Terra! Onlus e la Flai-Cgil lanciano l'allarme sulla speculazione nel mondo agricolo, oltre 400 mila i lavoratori sfruttati

Instagram Music arriva anche in Italia - Ecco come usarlo : Disponibile anche in Italia Instagram Music, la funzione con cui puoi arricchire le Storie con la Musica. La nuova release dell’applicazione include anche la possibilità di monitorare la quantità di tempo che le dedichiamo e, soprattutto, ha sdoganato anche in Italia la funzione lanciata in fase di test a inizio estate in 51 diversi paesi. Instagram Music è semplice da usare, una volta avuto accesso all’interfaccia per la condivisione delle ...

Ecco come Sara - 27 anni e una pelle da anziana - ha imparato a volersi bene : Ha 27 anni, ma la sua pelle sembra quella di una donna anziana. Sara Geurts ha una rara malattia genetica, la sindrome di Ehler-Danlos, un gruppo di malattie ereditarie del tessuto connettivo che colpisce in media una persona su 5 mila. Queste alterazioni del connettivo sono dovute a modificazioni delle molecole che costituiscono il tessuto, primo fra tutte il collagene. Le conseguenze possono essere diverse: nel caso di Sara, la pelle è ...

Perdere 4 chili in 7 giorni. Con la dieta della zucchina : Ecco come funziona : Ci risiamo, il copione è quello dell’anno scorso: devi partire per le vacanze ma ti senti grassa, gonfia e non ti piaci. Ti sei messa il costume nuovo e ti senti una salsiccia e proprio non hai nessuna intenzione di togliere il copricostume e farti vedere da tutti. Beh, intanto levati i complessi dalla testa: ognuna è bella perché è unica e tu non fai eccezione. Poi, certo, è lecito volersi sentire più belle e più in forma. Se hai poco ...

«Once Upon a Time in Hollywood» : Ecco Margot Robbie come Sharon Tate : Un hashtag, #OnceUponATimeInHollywood, e una didascalia, «First Look». È così che Margot Robbie ha presentato la prima immagine che la vede nei panni di Sharon Tate, l’attrice texana assassinata l’8 agosto del 1969 da diversi membri della Charles Manson Family, nella sua villa di Los Angeles. Era all’ottavo mese di gravidanza, bellissima, una carriera sfavillante fra cinema e tivù. Una storia terribile che Quentin Tarantino ...

Al via l’offerta di DAZN : Ecco come vederla gratis per un mese : Per farsi conoscere al grande pubblico DAZN offrirà gratuitamente i propri contenuti esclusivi per un mese. L'articolo Al via l’offerta di DAZN: ecco come vederla gratis per un mese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ex Galateo - il parco si trasforma : Ecco come sarà/Fotogallery : ... due isole dei bambini, con giochi e attrezzature idonee ai più piccoli, un anfiteatro nell'area a sud-est priva di alberi, pensato per sostare, riposarsi e partecipare a spettacoli, e un 'percorso ...

Seggiolini auto - la Camera approva l’obbligo di dispositivi anti-abbandono dal 2019 : Ecco come cambia la normativa : Una corsia preferenziale per introdurre i Seggiolini anti-abbandono in auto. La proposta che prevede l’obbligo di montare i Seggiolini salva bebè, con dispositivi acustici che rivelino la presenza del bambino a bordo delle vetture è stata infatti approvata direttamente in Commissione Trasporti alla Camera. Per velocizzare i tempi. Con questo obiettivo sono stati sette i disegni di legge che, nei giorni scorsi, hanno ottenuto la sede legislativa, ...

Nuoto - Europei 2018 : Simone Sabbioni delude ed è quinto come Thomas CEccon nei 100 dorso : E’ una finale amara per Simone Sabbioni quella dei 100 dorso agli Europei di Nuoto a Glasgow. Un quinto posto che sicuramente delude le aspettative del nuotatore romagnolo, che non riesce a confermare la medaglia di bronzo conquistata nella scorsa edizione. Purtroppo il nativo di Rimini ha nuotato in 53”85, peggiorando il tempo di ieri ottenuto in semifinale e che gli avrebbe permesso di salire ampiamente sul podio. Simone ha pagato ...