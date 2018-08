È stata evacuata parte dell’aeroporto di Francoforte per una violazione della sicurezza

Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà : Il 4 luglio Liberty Island, l’isola di New York su cui si trova la Statua della Libertà, è stata evacuata dopo che una donna si era arrampicata sulla base della Statua per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. La donna The post Liberty Island è stata evacuata dopo che una donna si è arrampicata sulla base della Statua della Libertà appeared first on Il Post.