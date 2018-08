E' stallo sull' Ilva | interlocutorio l' incontro tra governo e Arcelor Mittal

ancora stallo sull'ilva. Interlocutorio l'incontro tra governo e Arcelor Mittal. Di Maio : 'La gara a rischio annullamento' : La multinazionale non ha modificato l'offerta e per Di Maio la gara è a rischio annullamento. Entro oggi la richiesta di un parere all'avvocatura di stato sulla validità effettiva del bando di gara -

Sull'Ilva lo stallo continua - Di Maio : "ArcelorMittal batta un colpo" : Il ministro del Lavoro dopo il tavolo al Mise: "Piano industriale non soddisfacente. Non ha senso rivederci se non cambia...

stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Dl Dignità alla Camera - stallo sulla Rai. Rush finale prima della pausa estiva - : Nel corso della settimana politica parlamentare continuera' poi l'esame della legittima difesa: in realta' il provvedimento e' presente sia in commissione Giustizia alla Camera sia al Senato dove e' ...

stallo sulle nomine in Cassa depositi e prestiti - Lega e M5s non trovano l'intesa : Rischia di slittare ulteriormente il rinnovo del cda della Cassa depositi e prestiti. È Stallo nel governo sulle nomine: l'intesa politica tra M5s e Lega non è ancora stata raggiunta e la partita per ...

La Lifeline andrà a Malta. Ma è stallo sulle quote migranti : La Lifeline è ancora in stallo. Ferma di fronte a Malta, la nave della Ong che trasporta i migranti recuperati nel Mediterraneo non ha ancora avuto il via libera di La Valletta per entrare in porto. A riferirlo è stata la stessa Organizzazione non governativa con un tweet, dopo che alle 18 aveva chiesto di poter sbarcare gettare l'àncora.A dire il vero è ormai certo che l'Ong approderà nel porto maltese. L'accordo è stato raggiunto dopo ...

Chi è il regista dello stallo sull'immigrazione che tiene sotto assedio l'Europa : La Merkel, che guida un governo con la Csu " "cugina" del suo partito, la Cdu: insieme formano l'Unione, che rappresenta il polo conservatore della politica tedesca dal Dopoguerra " e con i ...