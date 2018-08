È morto Luigi Origene Soffrano Jimmy Il Fenomeno

ilgiornale

(Di martedì 7 agosto 2018) È. Per il cinema degli anni '70-'80 è conosciuto come "Il". Si è spento ad 86 anni in una casa di cura nel Milanese. Lì viveva ormai da circa 15 anni. Per anni è stata una icona comica dei film con Lino Banfi, Paolo Villaggio, Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Nel corso degli anni '80 dopo il cinema aveva anche fatto un'esperienza in tv a Drive In con Ezio Greggio su Italia 1. Non ha mai ricoperto ruoli da proyagonista ma quelle sue espressioni facciali lo hanno reso una sorta di cratterista del cinema comico dai primio anni '70 fino agli anni '80.Tra le pellicole in cui ha recitato si ricordano "Il medico della mutua" con Sordi, "L'esorciccio", "Fantozzi", "Bomber" con Bud Spencer. Nel 1982 prende parte anche alle riprese di "Vieni avanti cretino" e di "Eccezzziunale veramente", uno dei film cul di Diego Abatantuono. Da anni combatteva con ...