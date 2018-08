E' morto Jimmy il fenomeno

blogo

(Di martedì 7 agosto 2018) All'anagrafe Luigi Origene Soffrano, ma per tutti erail. L'attore, volto di popolari commedie, si è spento oggi, martedì 7 agosto 2018, all'età di 86 anni nella residenza per anziani di Milano dove residiava da 15 anni a causa di gravi problemi fisici.E' ricordato sopratutto per il suo dialetto e la sua espressività aver presenziato in decine di commedie, sopratutto in quelle sexy all'Italiana. Tanto per citare i più celebri: Il monaco di Monza, Fantozzi, La liceale nella classe dei ripetenti, Il bisbetico domato, I fichissimi, L'esorciccio, Innamorato pazzo, Acqua e sapone e Il ragazzo di campagna.prosegui la letturaE'ilpubblicato su TVBlog.it 07 agosto 2018 16:50.