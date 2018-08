E la Bce avverte il governo | siete ai livelli di Cipro

Pensioni - la Bce avverte l’Italia : la Fornero non si tocca : Mentre il governo Lega-5stelle continua a tenere alta la bandiera delle Pensioni, con lo stravolgimento della Riforma Fornero come obiettivo prossimo, a puntare i piedi è oggi la Banca centrale europea, che lancia un allarme sui conti pubblici italiani, ribadendo come “il rovesciamento delle riforme attuate” possa costituire un enorme rischio. L’allarme di Francoforte viene lanciato dall’ultimo bollettino dell’Istituto, dove viene inserita ...

