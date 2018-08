Due persone sono state condannate in Germania per aver venduto loro figlio ad alcuni

Frana a Courmayeur - Due turisti morti e centinaia di persone evacuate : È stato trovato il corpo della seconda vittima della Frana che ieri, 6 agosto, ha colpito il territorio di Courmayeur. È la moglie di Vincenzo Mattioli, 71 anni, di Milano, morto nella sua auto travolta da massi e fango. Il corpo della donna è stato individuato al di sotto del veicolo. È iniziata, intanto, l'evacuazione delle circa 200 persone bloccate a causa del movimento del terreno "Vengono portate in elicottero ...

Cagliari - colpiti da un fulmine in viale Europa : gravi Due persone…. : Hanno pranzato vicino ad albero durante un improvviso temporale Non sono in pericolo di vita i due Cagliaritani – lei di 40 di Assemini, lui di 55 di Decimomannu – colpiti in pieno da un fulmine mentre erano seduti su una panchina nel parco di Monte Urpinu, uno dei colli che sovrastano la città capoluogo, durante la pausa pranzo. Avevano appena finito di mangiare un panino, protetti da un albero della zona verde, quando si è ...

Furto dai Mandara - Due persone fermate in Albania : CREMONA - Da oggi guida il commissariato di Aversa, popoloso comune in provincia di Caserta, terra del clan dei Casalesi. Ma prima di lasciare la questura di Cremona dopo quattro anni, gli ultimi due ...

Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.

Un tir e un furgone si scontrano e prendono fuoco - morte Due persone sull'A4 : Due persone sono morte questa mattina in un incidente stradale che ha coinvolto un furgone e un autoarticolato sull' A4, tra Grisignano (Vicenza) e Padova ovest. Il furgone cassonato ha tamponato il mezzo pesante, che era carico di imballaggi di cartoni. Si è sviluppato un incendio e nel rogo - riporta Il Mattino di Padova - è scoppiata una bombola gpl trasportata nel furgone. Le due persone decedute si trovavano all'interno del ...

70.000 persone per Jovanotti a RisorgiMarche con un Duetto inedito con Neri Marcorè : Sono state 70.000 le persone che hanno raggiunto l'arena naturale dei prati dell'Abbazia di Roti di Matelica per Jovanotti a RisorgiMarche 2018. Il concerto speciale si è tenuto domenica 5 agosto, alle 16.30 e la partecipazione del cantautore italiano era stata annunciata via social network solo qualche giorno prima. Impensabile una partecipazione del genere, incredibili le foto dall'alto che mostrano la marea umana di fan presenti all'arena ...

Automobile in fiamme in A1 : Due persone decedute. E' il secondo mortale in 24 ore : Tragedia lungo il tratto aretino dell'A1. Questo pomeriggio, alle 15,30 circa, i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ai colleghi di Cortona e di Siena sono intervenuti per sedare le fiamme che hanno ...

Scontro a Villarboit : Due persone in ospedale : Due persone sono rimaste ferite, nella mattina di venerdì 3 agosto, in un incidente avvenuto tra un mezzo pesante e un'autovettura sull'autostrada A4 nel comune di Villarboit. La ricostruzione dell'...

Migranti - ong Open Arms salva 87 persone da Due giorni alla deriva nel Mediterraneo : Dopo aver effettuato le operazioni di salvataggio Open Arms resterà in zona Sar, "perché viste anche le condizioni del mare non possiamo escludere che vi siano altri gommoni alla deriva", ha spiegato Nicola Fratoianni (LeU), che si trova a bordo della nave dell'ong.Continua a leggere

Ultraleggero con Due persone a bordo disperso sul Gran Sasso : Un aereo Ultraleggero con due persone a bordo risulta disperso sul Gran Sasso, versante Prati di Tivo. Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco, anche con un elicottero. L'allarme è stato ...

Razzismo - giovane di colore insultato e pestato a sangue/ Ultime notizie Palermo - identificate Due persone : Razzismo, giovane di colore insultato e pestato a sangue: Ultime notizie Lercara Friddi, le forze dell'ordine hanno identificato due persone ritenute responsabili(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 16:21:00 GMT)

"White Queen" a Il Pineta Eventi : oltre Duemila persone a Roccaforzata : ... accompagnato da musicisti virtuosi e di primissimo livello, ha intrattenuto il pubblico con il meglio del repertorio di una delle band più apprezzate al mondo, con cambi di scena e interpretazioni ...

Anna Marchesini : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre”. Le parole della figlia a Due anni dalla scomparsa : “Ringrazio tutte le persone che oggi ricordano mia madre, ricordarla in molti modi sarà una mia finalità e spero presto -finiti gli studi universitari- di scrivere un libro su di lei”, Virginia Valente parla di sua madre al Corriere Quotidiano. Due anni senza Anna Marchesini, il 30 luglio 2016 l’attrice era venuta a mancare a soli 62 anni. Le condizioni della comica, pochi giorni dopo aver presenziato alla laurea di sua figlia, ...

Legionella - altre Due persone contagiate : in totale 42 : Sono 42 in totale le persone contagiate dal batterio della Legionella a Bresso, cittadina alle porte di Milano. Le ultime due ricoverate al Niguarda.