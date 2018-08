Due aggressioni a operatori ambulanze

Undici aggressioni razziste in Italia in meno di Due mesi : gli episodi da giugno a oggi : Undici aggressioni a sfondo razzista dall'11 giugno a oggi: gli episodi registrati negli ultimi due mesi in Italia sembrano essere in costante aumento. Dal 26 luglio a oggi non c'è stato giorno senza un fatto di cronaca con un'aggressione a danni di persone di colore e migranti. Ecco tutti gli episodi dall'11 giugno a oggi.Continua a leggere