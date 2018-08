huffingtonpost

: #OnThisDay ?? #28luglio 1980 Vent'anni dopo Livio Berruti il titolo olimpico dei 200 metri torna in Italia! ?????? Ai… - Coninews : #OnThisDay ?? #28luglio 1980 Vent'anni dopo Livio Berruti il titolo olimpico dei 200 metri torna in Italia! ?????? Ai… - HuffPostItalia : Dopo vent’anni di matrimonio ho scoperto che mio marito era un “sugar daddy” - roberta_fasani : @Stelio_Bonsegna @MaurizioFuochi Vent’anni fa ho fatto a mia figlia i seguenti vaccini:- Anti-poliomielitica, difte… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è sato tradotto da Milena Sanfilippo Credevo di avere tutto: tre figli meravigliosi, unamministratore delegato che si prendeva cura di quei figli meravigliosi mentre io volavo in Africa per gestire una no-profit, una grande casa nella periferia ricca della Silicon Valley, una villetta sul lago per le vacanze. Ma non potevo immaginare quello che stava succedendo alle mie spalle né quanto drasticamente la mia vita sarebbe cambiataaveril segreto di mio.Il crollo della nostra relazione è cominciato circa tre anni fa. La terapia di coppia non stava dando i frutti sperati e i nostri litigi peggioravano sempre più – finché, un giorno,più di vent'anni di, miomi disse che sarebbe andato via senza più fare ritorno.Ero ...