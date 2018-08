motorinolimits

: Dopo il break la Haas deciderà su Grosjean - BarbaraPremoli : Dopo il break la Haas deciderà su Grosjean - MotoriNoLimits : Dopo il break la Haas deciderà su Grosjean - FeedericaTreent : @loyaImccall Libro direi io prima di te / io dopo di te Serie: prison break, glee, white collar, got, the flash, De… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Lacontinua a essere vaga sul futuro di Romain. Sembra invece che Kevin Magnussen abbia fatto abbastanza per guadagnarsi il rinnovo per il 2019. Il boss Gunther Steiner ha detto che il team ha fatto un lavoro migliore di McLaren e Renault creando un ambiente più consono per il danese: “Per questo dobbiamo … L'articoloillasuMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.