Dopo 15 anni si scopre che il processo è da rifare

Milan - Paolo Maldini torna Dopo 9 anni : un altro gran ‘colpo’ di Leonardo : Per i tifosi del Milan, è senz’altro una delle notizie più belle di questa estate che sta regalando cambiamenti importanti nella società rossonera. Il ritorno di Paolo Maldini nel club che lo ha visto protagonista come giocatore è, senza dubbio, una nota piacevole: l’ex capitano del Milan rivestirà il ruolo di direttore sviluppo strategico area sport. Maldini: ‘Credo in questo progetto per il Milan’ Le prime parole di ...

Robert Redford annuncia il ritiro dalle scene Dopo 60 anni di carriera : “Quello in uscita è il mio ultimo film” : Robert Redford dice addio alle scene. A 81 anni, l’attore ha annunciato il suo ritiro e ha detto che The Old Man and The Gun è il suo ultimo film. In un’intervista a Entertainment Weekly ha detto di voler tener fede a quanto aveva già ipotizzato nel 2016: “Mai dire mai – ha commentato nell’intervista – ma sono giunto alla conclusione che questo sarà l’ultimo film in termini di recitazione e poi mi ...

La metamorfosi di Renee - aspirante modella dello show tv - irriconoscibile Dopo 5 anni in prigione : Non ha più il viso angelico per il quale era conosciuta. Renee Alway, aspirante modella del programma tv "America's next top model" nel 2007 e promessa del mondo della moda, appare molto diversa da allora: dopo aver passato cinque anni in carcere per possesso di droga, furto e frode ha perso i lineamenti dolci di un tempo, tanto da sembrare irriconoscibile.La donna, che ora ha 32 anni, è in libertà vigilata: è stata ...

PepsiCo : Dopo 12 anni AD Indra Nooy lascia incarico : Indra Nooyi, AD di PepsiCo lascia l'incarico dopo ben 12 anni alla guida della multinazionale. Il suo posto verrà preso da Ramon Laguarta.

Ischia - Dopo i panni stesi vietato anche circolare a torso nudo o in costume da bagno : dopo il divieto a stendere i panni ad asciugare fuori a finestre e balconi in centro storico, a Ischia arriva anche l'ordinanza contro i cafoni che in strada camminano scalzi oppure a torso nudo, o ...

Hiroshima - 73 anni Dopo i giapponesi chiedono un mondo senza armi nucleari : Per questo, il Giappone deve guidare la comunità internazionale verso 'dialogo e cooperazione per un mondo senza armi nucleari'. Matsui si è scagliato contro la politica del 'deterrente nucleare' per ...

Sfigurata a 18 anni con l’acido : il nuovo volto Dopo 70 operazioni : Il predicatore islamico Sheikh Issa Ponda Issa era stato il mandante dell’attacco con l’acido ai danni delle due giovani cittadine britanniche Katie Gee e Kirstie Trup avvenuto a Zanzibar nell’agosto del 2013. Entrambe le ragazze, all’epoca diciottenni, lavoravano come operatrici umanitarie per un ente assistenziale. Katie Gee e Kirstie Trup erano state avvicinate mentre camminavano per strada a Stone Town, il ...

Violentò - uccise e nascose sul Trasimeno il corpo di una ragazza : arrestato Dopo 5 anni : Lorenzo Perrone, 42 anni, è stato tratto in arresto per lo stupro e l'omicidio di una 19enne: i fatti risalgono all'estate del 2013.Continua a leggere

Katie - sfigurata con l’acido a 18 anni - ora ha una faccia nuova Dopo 70 operazioni : Katie Gee si è sottoposta a settanta operazioni chirurgiche nelle quali ha "sostituito" la pelle ustionata.Continua a leggere

Europei - Paltrinieri cede lo scettro dei 1500 Dopo 4 anni. italia - altri 3 ori : Un'altra pioggia di medaglie arriva dal canottaggio e dal nuoto. dopo il successo di Maria Giulia sulla pista, un altro oro azzurro a Glasgow: Marta Bastianelli ha vinto la prova su strada, quarta l'...

Europei Nuoto 2018 – Dopo 6 anni Paltrinieri cede la corona : Wellbock vince l’oro nei 1500 sl - l’azzurro è solo 3° : Gregorio Paltrinieri costretto a cedere la corona di Campione d’Europa nei 1500 stile libero a Florian Wellbock: il tedesco è medaglia d’oro, il nuotatore azzurro chiude 3° dietro Romanchuck Finale 1500 stile libero amara per l’Italia impegnata in vasca a Glasgow negli Europei di Nuoto 2018. La stella azzurra Gregorio Paltrinieri, partiva senza il favore del pronostico, condizione alla quale i tifosi italiani non sono ...