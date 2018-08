Donald Trump | rimossa stella dalla Walk of Fame di Hollywood? È un onore e lui

Hollywood vuole la rimozione della stella di Donald Trump : La furia iconoclasta colpisce ancora una volta la stella di Donald Trump sulla Walk of Fame , dopo la distruzione del manufatto a colpi di piccone avvenuta appena due settimane fa . A tentare l'...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Walk of Fame - c'è ok a rimozione stella Donald Trump - 7 agosto 2018 - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: inferno di fiamme a Bologna. Dodici braccianti morti a Foggia. Walk of Fame, consiglio West Hollywood dà ok a rimoz

Stormy Daniels al Grande Fratello Vip - il cachet record che sarà sborsato per la pornostar che accusò Donald Trump : Stormy Daniels parteciperà al Grande Fratello Vip Usa: la rivelazione della stampa americana, che svela anche il cachet astronomico della pornostar diventata famosa per le accuse a Donald Trump Il Grande Fratello Vip Usa quest’anno si pregerà della presenza di una delle donne più ‘in voga’ oltreoceano. Stormy Daniels, famosa pornostar nota soprattutto per le accuse rivolte a Donald Trump, con cui ha ammesso di aver avuto ...

Donald Trump contro LeBron : 'È uno stupido'. Ma Melania sta con James : "Come sapete, la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con la sua iniziativa Be ...

Caso LeBron-Donald Trump - la First Lady Melania si schiera con James : “grande impegno nel sociale - lo sostengo” : Dopo l’attacco social di Donal Trump a LeBron James, arriva l’intervento della First Lady, Melania Trump, che appoggia a sorpresa il cestista NBA Nei giorni scorsi, Donald Trump si era reso protagonista di un duro attacco social ai danni di LeBron James. Tramite un messaggio su Twitter, il Presidente degli Stati Uniti ha lanciato una tagliente frecciatina al numero 23 dei Cavs, protagonista in passato di diverse critiche ...

Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump : La Germania è diventata il capro espiatorio preferito di Trump, l'incarnazione di tutto ciò che egli disprezza a proposito di Nato, commerci globalizzati e immigrazione. E il sacco da pugilato contro il quale preferisce sferrare tutti i suoi pugni è Angela Merkel, la cancelliera tedesca da tempo alle redini della Germania. Malgrado le loro divergenze in fatto di commerci, Nato e immigrazione, Berlino e Washington dovranno trovare il ...

“James è stupido e preferisco MJ” - Donald Trump al veleno su LeBron : la risposta di Michael Jordan è tagliente : Continua la polemica a distanza fra Donald Trump e LeBron James: il presidente USA attacca su Twitter il 23 dei Lakers, dichiarandosi fan di Michael Jordan. L’ex Bulls prende le distanze Continua la polemica a distanza fra Donald Trump e LeBron James. Il neo giocatore dei Lakers non ha mai appoggiato le idee politiche di Trump, fin dal giorno delle sue elzioni, esponendosi più volte pubblicamente. LeBron aveva inoltre dichiarato, ...

Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James : botta e risposta tra il presidente Usa e la star dell’Nba : Il presidente americano Donald Trump ha risposto con un insulto a LeBron James, dopo che la star dell’Nba e filantropo lo ha accusato di alimentare il razzismo e di voler “dividere” gli Stati Uniti. “LeBron James è stato appena intervistato dal più stupido uomo della televisione, il presentatore Don Lemon. Ha fatto sembrare LeBron intelligente, cosa non facile da fare”, ha twittato Trump a proposito del cestista dei Los ...

Duro botta e risposta tra LeBron James e Donald Trump : Considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, LeBron James ha vinto tre titoli Nba e due medaglie d'oro alle Olimpiadi.Dopo aver militato nei Cleveland Cavaliers e nei Miami Heat, da poco è ...

LeBron James contro Donald Trump : 'Divide il Paese'. Lui lo insulta - : In un'intervista alla Cnn, la star mondiale del basket ha accusato il presidente di alimentare le divisioni razziali Negli Stati Uniti. La risposta, tagliente, è arrivata via Twitter

Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James : Ha detto che un giornalista di CNN – «l'uomo più stupido della televisione» – lo ha fatto sembrare intelligente, «e non è facile» The post Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James appeared first on Il Post.