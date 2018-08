«Domenica In» | contro la D’Urso arriva anche Selvaggia Lucarelli?

Montagna e Cuore : Domenica al Rifugio Rinaldi - sul Terminillo - controlli gratuiti della pressione arteriosa : Montagna è bellezza, ma anche salute. Per questo motivo domenica 29 luglio, presso il Rifugio Massimo Rinaldi sul Monte Terminillo, verranno effettuati dal dottor Stefano Trinchi, vicepresidente della ...

Ferento - Domenica 22 luglio un incontro dedicato a D'Annunzio : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguardanti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatroFerento.

Confimprese contro M5S : “Con negozi chiusi la Domenica a rischio 400mila posti di lavoro” : Il progetto di legge del sottosegretario Davide Crippa, che prevede il ritorno delle chiusure festive e domenicali per gli esercizi commerciali, non piace a Confimprese: "Se la proposta del Movimento 5 Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro: le aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno per l’economia".Continua a leggere

La Francia batte il Belgio e va in finale. Domenica a Mosca contro Croazia o Inghilterra : Poco dopo ci prova anche Alderweireld in girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Lloris dimostra di essere tra i migliori portieri al mondo deviando la conclusione a mano aperta. Passata la ...

"Pensioni - precarietà - produttività e ripresa : la miscela esplosiva che porterà allo scontro con l'Europa". Il Domenicale di Controlacrisi - ... : ...sarebbero comunque sostenibili se l' economia non fosse proiettata verso il pagamento del debito e se riprendessero gli investimenti pubblici a sostegno della domanda e per far ripartire l'economia ...

MARA VENIER CONDUCE Domenica INCONTRO BARBARA D'URSO/ Video : "Lei è una macchina da guerra" : MARA VENIER conferma: "Condurrò DOMENICA In!" La conduttrice svela in anteprima come sarà la nuova edizione: "Divertente, cercheremo di donare serenità agli italiani"(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:14:00 GMT)

#SparandoConLeStelle – Domenica l’evento charity : un piattello contro il cancro : #SparandoConLeStelle: un piattello contro il cancro. Evento charity a sostegno dei progetti di ricerca della Fondazione Beretta per lo studio e la cura dei tumori Il 24 giugno 2018, presso il campo di tiro al piattello Trap Concaverde di Lonato del Garda, si terrà l’evento charity “Sparando con le Stelle”, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per i progetti della Fondazione Beretta, attiva da oltre trent’anni nello studio e nella ...

Di Maio contro il lavoro Domenicale : 'Rivedere il decreto Monti sulle aperture dei negozi' : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha annunciato di voler limitare il lavoro domenicale e festivo degli addetti del commercio. Alla specifica domanda, rivolta al vicepremier da un gruppo di lavoratori, sull’intenzione da parte del governo di aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti, quello che ha liberalizzato le aperture dei negozi di domenica e nei giorni festivi, la risposta è stato un inequivocabile “Certo!”. L’apertura di Di Maio ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : Domenica 3 giugno. Cecchinato da sogno!!!! L’azzurro ai quarti di finale contro Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : Domenica 3 giugno. Cecchinato in vantaggio contro Goffin! Djokovic vicino al successo contro Verdasco : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : Domenica 3 giugno. Marco Cecchinato sogna l’impresa contro Goffin : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa giornata di incontri del Roland Garros 2018. Grande attesa in casa Italia per Marco Cecchinato, che sfida il belga David Goffin. Un torneo finora straordinario per il siciliano, che mai si era spinto in carriera fino a questo punto. Dopo la grande vittoria contro Pablo Carreno Busta ne servirà un’altra contro il numero 9 del mondo reduce da una battaglia di cinque set con il francese Gael ...

Domenica In - Claudio Lippi contro Cristina Parodi : «Ho fatto quel che mi è stato chiesto - cioè niente» : ' C'è stato un uso improprio della mia persona, sono avvilito '. E' un Claudio Lippi senza peli sulla lingua quello intervistato Spy che ha tuonato contro Cristina Parodi e la sua Domenica In. ...

Claudio Lippi contro tutti : 'A Domenica In mi hanno preso per far niente' : Ho paura che 'Portobello' fosse tale solo quando era originale, ma è stato forse il programma più saccheggiato del mondo. Quando c'era 'La Corrida' di Corrado non c'era nient'altro che gli ...

Amici 17 : anche semifinale e finale di Domenica - la vittoria di Maria De Filippi (contro Canale 5) : "Se potessi scegliere la collocazione, sceglierei la settimana e non il sabato sera, quest'anno a maggior ragione". "Sono 4 anni che chiedo una collocazione diversa". "Amici è cambiato a causa del sabato". In occasione del lancio del serale della 17esima edizione di Amici, Maria De Filippi esprimeva pubblicamente con queste parole le sue perplessità per la conferma del programma nella collocazione del sabato sera, con irrimediabile ...