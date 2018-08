Domani sera a Ventimiglia alta arriva il ' 20miglia di street dance'

Ju 52 : lavori di recupero rottami e vittime almeno sino Domani sera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In scena la commedia di Plauto 'Pseudolo' Domani sera a Ferento : Per tutte le informazioni in merito agli spettacoli contattare il 335 474640. Per informazioni riguard anti la biglietteria contattare invece il 328 7750233. Info e aggiornamenti su www.teatroFerento.