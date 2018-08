Dl dignità | ok definitivo del Senato | è legge

Il decreto dignità è legge : via libera definitivo del Senato : Il decreto Dignità è legge : l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto.

Senato - ultime ore per approvare il Decreto dignità : domani atteso il via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere