Dl Dignità | Nannicini Pd | “Smettete di attaccare il Jobs Act Lo state votando” E

(Di martedì 7 agosto 2018) “Smettete di dire che siete contro ilAct. Lo avete votato adesso”. Con le parole di Tommaso, il Pd si lancia all’attacco del M5s in Aula, durante il dibattito e l’esame del decretoal Senato. “Non avete toccato nemmeno i cardini di quella riforma, resta l’impianto di politiche attive, il contratto a tutele crescenti, avete votato contro la reintroduzione dell’articolo 18”, ha rivendicato, con il quale si è congratulato Matteo Renzi al termine del suo discorso. Molto ‘attivo’ in Aula l’ex segretario Pd, che spesso ha lasciato il proprio posto per parlare con i colleghi: dal forzista Paolo Romani, al vicepresidente di turno Roberto Calderoli, oltre ai parlamentari del proprio gruppo. L'articolo Dl(Pd): “Smettete diilAct. Lovotando”. E ...