Dl dignità è legge Boato M5s | Di Maio e Conte esultano | Pd protesta E Casellati ai

Il decreto dignità è legge : stretta per il tempo determinato e bonus per gli Under 35 : Con 155 voti favorevoli, il Senato ha dato oggi l’ok definitivo al decreto Dignità che diventa così legge. Il testo non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato da Montecitorio il 2 agosto ed è arrivato in Aula a Palazzo Madama senza mandato al relatore. I senatori hanno esaminato i circa 700 emendamenti presentati dopo che ...

Il Decreto dignità è legge. E in Senato scatta la bagarre : Il Decreto Dignità diventa legge e in Senato scatta la bagarre. Dopo il via libera definitivo di palazzo Madama, con 155 sì, 125 no e 1 astenuto, si sono scatenate le proteste dei Senatori Pd, che hanno esposto decine di cartelli con su scritto "-80 mila #ByeBye lavoro". Guadagnandosi un richiamo da parte della presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati: "Non siamo all'asilo ma in un'Aula del Parlamento, per grazia di ...

DL conversione in legge del decreto dignità approvato alla Camera : ... divieto della pubblicità su giochi e scommesse e innalzamento della misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; ridefinizione del regime giuridico e fiscale dello sport ...