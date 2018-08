Dl dignità | Di Maio | meno 80 mila posti? Inps dice anche +30 mila

DECRETO dignità È LEGGE : APPROVAZIONE DEFINITIVA/ Video ultime notizie Senato : Liberi e Uguali irride Di Maio : DECRETO DIGNITÀ è LEGGE: via libera dal Senato al provvedimento di Luigi Di Maio. ultime notizie, 155 voti favorevoli e 125 contrari: esulta il Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:38:00 GMT)

Decreto dignità è legge - ok del Senato con 155 sì. Di Maio : 'Cittadini 1 - sistema 0' : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al Decreto dignità con 155 sì, 125 no e 1 astenuto. Il Decreto completa così la conversione in legge. 'È stato approvato dopo decine di anni il primo Decreto ...

Dl dignità - Di Maio : “Il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby” : “Il decreto Dignità appena approvato dal Senato è il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1-sistema 0″. Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in Senato subito dopo l’approvazione del decreto. “Sono contento di aver preteso le stesse cose che pretendevo quando ero all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ...

Dl dignità - Di Maio : sconfitte le lobby : 16.20 "Dopo decine di anni è stato approvato il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto. Cittadini 1, sistema 0". Così il vicepremier Di Maio dopo l'approvazione del decreto Dignità in Senato. Chi ha creduto "alle stime dell'Inps sugli 8 mila posti di lavoro in meno all'anno deve credere alla stessa stima Inps dopo la conversione in Aula: cioè 60 mila posti in più in 2 anni", aggiunge ...

Dl dignità è legge. Boato M5s - Di Maio e Conte esultano - Pd protesta. E Casellati ai senatori dem : “Non siamo all’asilo” : Via libera del Senato al decreto dignità. Con 155 sì, 125 no e un astenuto Palazzo Madama ha licenziato in via definitiva il provvedimento, che nei prossimi giorni sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al momento dell’approvazione, sono scattate le esultanze del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e degli altri membri del governo. Al contrario, proteste in casa Pd, con ...

Dl dignità al Senato - Di Maio : ottimista che si chiuda oggi e senza fiducia : Riprese le votazioni a Palazzo Madama; si punta a chiudere entro stasera - Ultime battute in Senato sul decreto Dignità. L'aula di Palazzo Madama ha concluso in mattinata l'esame degli emendamenti, ...

Dl dignità al Senato - Di Maio : ottimista che si chiuda oìggi e senza fiducia : Riprese le votazioni a Palazzo Madama; si punta a chiudere entro stasera - Ultime battute in Senato sul decreto Dignità. L'aula di Palazzo Madama ha concluso in mattinata l'esame degli emendamenti, ...

Di Maio : “Dl dignità? No a fiducia e ad atti di forza. Strage Foggia? Faremo concorsi straordinari per ispettori di lavoro” : “La Strage dei braccianti a Foggia? Non dobbiamo fare nuove leggi, che ci sono già. Quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è ancora attrezzato per controllare. Per questo sto pensando a un provvedimento urgente: indire un concorso straordinario per nuovi ispettori del lavoro“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è questa estate” (Radio24) dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ...

Di Maio : Decreto dignità - provvedimento a favore delle imprese : Roma – Le imprese “sono spaventate dal Decreto Dignita’ perche’ si e’ fatto terrorismo psicologico”, ma questo e’ un Decreto “per le imprese”. A sostenerlo il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a Radio24. “Ho abolito il redditometro e lo spesometro che erano due odiosi strumenti del fisco che trasformavano gli imprenditori in colpevoli fino a prova contraria e invece per me ...

Dl dignità : al via esame emendamenti. Di Maio : 'In manovra abbassiamo costo del lavoro' : L'Aula del Senato ha iniziato l'esame degli emendamenti al decreto dignità. Gli emendamenti sono circa 700, tutti delle opposizioni, ma non ci sarebbe da parte di maggioranza e governo l'intenzione di ...

Così Di Maio - sul 'decreto dignità' - abolisce di fatto il bicamerlaismo : Questa argomentazione scarica ingiustamente sul sistema istituzionale le inefficienze di una classe politica frammentata. Il bicameralismo perfetto rappresenta invece un virtuoso meccanismo tramite ...

Così Di Maio - sul "decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Di Maio difende il decreto dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere