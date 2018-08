Dl Dignità : Cgil - titolo inopportuno - un'occasione persa : 'Mentre i dati sul lavoro, sulla situazione economica delle famiglie e la cronaca ci ricordano ogni giorno che il nostro Paese ha bisogno di lavoro buono con diritti e tutele, oggi si vara un ...

Alla Cgil il dl Dignità non piace più : Roma. Che sia davvero una retromarcia, un improvviso ripensamento dettato dAlla paura di andare allo scontro frontale con quei “poteri forti” tante volte retoricamente bistrattati, Tania Scacchetti non si spinge a dirlo. “Attendiamo di vedere l’evolversi dell’iter parlamentare”, dice. Quello che per

Rimini - CGIL : "No ai voucher senza Dignità - Di Maio contraddice se stesso" : Di certo meriterebbe una maggiore attenzione e un maggiore sostegno da parte del Governo se l'obiettivo, come hanno dichiarato, é quello di rilanciare l'economia turistica, invece si punta ancora ...

Decreto Dignità - Cgil : “Norme interessanti - ma sul lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil, guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità. Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Decreto Dignità - Merlo - Cgil Molise - : 'Nessun superamento del jobs act' : La norma sulle delocalizzazione rappresenta un primo tentativo per arginare un fenomeno negativo per l'economia e la occupazione in Italia. Tuttavia perché diventi una risposta compiuta è necessario ...

Giorgio Mulè attacca Luigi Di Maio : 'Il decreto Dignità copiato e dettato dalla Cgil' : Lo ha smascherato subito: Luigi Di Maio, il decreto dignità, lo ha pure copiato : 'Salutiamo l'ingresso della Cgil nazionale al governo e diciamo addio al buonsenso. Il decreto in-dignità è stato ...

Lavoro : Cgil Veneto - su dl Dignità ingiustificato allarmismo imprese : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) – “Il cosiddetto ‘Decreto dignità” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri rappresenta un primo, seppur timido, passo nella direzione giusta. Dopo anni di legislazione del Lavoro all’insegna della precarizzazione e della deregulation, il cui prezzo più alto l’hanno pagato le giovani generazioni, siamo di fronte ad un primo ‘ parziale ‘ segnale di inversione di ...

Lavoro : Cgil Veneto - su dl Dignità ingiustificato allarmismo imprese (2) : (AdnKronos) - "Ovviamente per garantire davvero un Lavoro dignitoso occorre ben altro, e la strada è ancora lunga. Anche rispetto ai licenziamenti illegittimi in cui il decreto interviene aumentando l’indennizzo ma rimanendo in una logica di monetizzazione del Lavoro", avverte. "La Cgil ha depositat

