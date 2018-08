Dl dignità | Aula Senato termina esame emendamenti

Dl dignità in Aula senza relatore : 11.28 Il Decreto dignità andrà in Aula senza relatori di maggioranza e minoranza. La seduta delle commissioni Lavoro e Bilancio del Senato si è sciolta da pochi minuti: fonti parlamentari spiegano che durante i lavori in commissione c'è stato molto ostruzionismo dalle opposizioni, soprattutto dal Pd. Questo non ha consentito il vaglio degli emendamenti. Da qui l'invio in Aula senza mandato al relatore. Il ministro Di Maio ha intanto ribadito ...

Dl dignita` - bagarre in Aula e applausi ironici del Pd : M5s vota no al ripristino art.18. Speranza (LeU) : “Promesse tradite” : Tensioni, proteste e scontri verbali in Aula durante l’esame del decreto dignità, dopo che il M5s e la maggioranza di governo hanno respinto, votando contro, l’emendamento che chiedeva il ripristino dell’articolo 18. Ad attaccare è stato il deputato di LeU, Roberto Speranza, che ha parlato di “promesse tradite”, dato che in campagna elettorale i pentastellati avevano rivendicato la volontà di ripristinare la ...

Dl dignità - gaffe in Aula : "Grazie presidente Fica" : Mentre in Aula è scontro tra la maggioranza e l'opposizione in merito a un emandamento del decreto Dignità che il presidente della Camera Roberto Fico ha ritenuto inammissibile, alcuni deputati sono ...

Dl dignità - l'esame resta in Aula alla Camera : Teleborsa, - Il testo del decreto dignità resta in Aula alla Camera e non verrà rinviato in Commissione. La Commissione Bilancio ha infatti dato parere favorevole al complesso degli emendamenti ...

Dl dignità : in Aula Senato 6 e 7 agosto : ANSA, - ROMA, 31 LUG - Inizierà lunedì 6 agosto alle 11 l'esame del Dl dignità in Aula al Senato e terminerà il giorno successivo ultimo giorno utile prima della chiusura dei lavori di palazzo Madama. ...

Il dl dignità sbarca in aula - ma restano le divisioni nel centrodestra : Dinanzi agli oltre 400 emendamenti depositati lo stesso Di Maio non esclude il ricorso alla fiducia nel timore di ostruzionismo -

Decreto dignità in Aula alla Camera. Di Maio : "Testo migliorato" : MILANO - 'Non c'è stato nessuno spiraglio per gli interessi delle lobby ma porte aperte agli interessi dei cittadini, ringrazio i parlamentari per aver tenuto duro e tenuto fede a contratto di governo'...

Dl dignità approda in Aula alla Camera e Anief lancia il suo ultimo appello : ... i quali rappresentano un guazzabuglio che non risolve il problema del precariato.E' questa la denuncia del sindacato della scuola Anief che spiega: 'il problema è che per il mondo della scuola le ...

Decreto dignità : la battaglia dei voucher arriva in Aula : La battaglia dei voucher si sposta da lunedì nell'Aula di Montecitorio. Le commissioni hanno concluso l'altro ieri l'esame del Decreto «Dignità» approvando alcune modifiche, tra le quali appunto una ...

Dl dignità : D’Uva (M5S) - finalmente in Aula e migliorato : Roma, 28 lug. (AdnKronos) – ‘Dopo settimane di grande impegno, lunedì il decreto dignità arriverà in Aula per la votazione finale. Una versione 2.0, migliore di quella approvata dal consiglio dei Ministri, frutto di un intenso lavoro fatto in commissione”. Lo afferma il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D’Uva.“Dico grazie ai nostri portavoce -aggiunge- che in questi giorni hanno lavorato notte e giorno per ...

Decreto dignità : le novità del testo da lunedì in aula alla Camera : Tra le modifiche la stretta sui contratti a termine scatterà a novembre, i vaucher sono estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende alberghiere e strutture con almeno otto dipendenti -

Dl dignità - semaforo verde dalle commissioni Finanze e Lavoro. In Aula lunedì : Teleborsa, - Via libera al decreto legge Dignità da parte delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Il provvedimento da lunedì sarà in Aula. Si punta a chiudere l'esame in prima lettura giovedì ...

Dl dignità : concluso percorso in Commissione. Lunedì in aula con varie novità : Da novembre la stretta sui contratti a termine, i voucher estesi anche al settore del turismo ma solo per aziende con almeno 8 dipendenti, salta il tetto di 36 mesi per il lavoratori precari della ...