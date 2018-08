Dl Dignità al Senato | Di Maio | ottimista che si chiuda oggi e senza fiducia

Dl Dignità : ok definitivo del Senato - è legge : Via libera definitivo dell'Aula del Senato al decreto dignità con 155 sì , 125 no e 1 astenuto. Il decreto completa così la conversione in legge.

Il decreto Dignità è legge : via libera definitivo del Senato : Il decreto Dignità è legge: l'Aula del Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 155 voti favorevoli, 125 contrari e un astenuto.

Dl Dignità al Senato - Di Maio : ottimista che si chiuda oìggi e senza fiducia : Riprese le votazioni a Palazzo Madama; si punta a chiudere entro stasera - Ultime battute in Senato sul decreto Dignità. L'aula di Palazzo Madama ha concluso in mattinata l'esame degli emendamenti, ...

Dl Dignità - Aula Senato termina esame emendamenti : Teleborsa, - Il decreto dignità fa un ulteriore passo avanti verso il via libera definitivo. L' Aula del Senato ha infatti completato l'esame degli emendamenti al testo . La seduta è stata sospesa e ...

Dl Dignità - Nannicini (Pd) : “Smettete di attaccare il Jobs Act. Lo state votando”. E Renzi fa la ‘trottola” per il Senato : “Smettete di dire che siete contro il Jobs Act. Lo avete votato adesso”. Con le parole di Tommaso Nannicini, il Pd si lancia all’attacco del M5s in Aula, durante il dibattito e l’esame del decreto Dignità al Senato. “Non avete toccato nemmeno i cardini di quella riforma, resta l’impianto di politiche attive, il contratto a tutele crescenti, avete votato contro la reintroduzione dell’articolo 18”, ...

Decreto Dignità - riprese le votazioni al Senato : 700 emendamenti da esaminare. Obiettivo via libera entro stasera : Ultimo miglio a Palazzo Madama per il Decreto dignità, approdato in Aula solo ieri dopo il via libera al Milleproroghe. L’Aula del Senato ha ripreso l’esame degli emendamenti, circa 700, tutti delle opposizioni. Le votazioni ripartono sugli emendamenti all’articolo 3 ma da parte di maggioranza e governo non c’è l’intenzione di approvare altre modifiche dopo quelle apportate alla Camera. Nella seduta di ieri l’esecutivo ha dato parere contrario a ...

Decreto Dignità - Renzi la trottola : al Senato gira tra i banchi - saluta e si intrattiene con tutti : da Calderoli a Morra – FOTO : Matteo Renzi ha fatto gli onori di casa al Senato: in Aula per l’esame del Decreto Dignità e del Milleproroghe, si è profuso in saluti e scambi di battute con i Senatori di tutti gli schieramenti. Nel penultimo giorno di lavori del Parlamento prima della lunga pausa estiva, Matteo ha socializzato con i colleghi e, tra una votazione e l’altra, ha fatto il giro tra i banchi intrattenendosi con i compagni di partito, ma ...

Senato - ultime ore per approvare il Decreto Dignità : domani atteso il via libera definitivo : Il testo del Decreto legge non ha subito correzioni in commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera, ed è arrivato in Aula senza mandato al relatore. L'assemblea dovrà esaminare i circa 700 emendamenti ripresentati per l'Aula dalle opposizioni. Il via libera definitivo è atteso entro domani, o al massimo mercoledì mattina.Continua a leggere

Senato - ingorgo sui decreti prima della pausa estiva. Dignità stoppato in commissione. Precedenza al Milleproroghe : Alle ultime 24 ore di lavoro del Parlamento prima della pausa estiva (che durerà 35 giorni), al Senato si è arrivati all’ingorgo. Un imbuto in cui è arrivato sia l’esame del decreto Dignità sia del decreto Milleproroghe che contiene tra le altre cose le misure sui vaccini, sulle intercettazioni, sulle aziende partecipate e sui contratti di energia. Il decreto Dignità andrà in Aula, solo dopo l’ok del decreto ...