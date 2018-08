Disastro di Bologna | quelle strane accuse a Matteo Salvini

caffeinamagazine

: Incendio tangenziale Bologna, aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente… - lucafaccio : Incendio tangenziale Bologna, aperta un’inchiesta per disastro colposo. Identificato l’autista morto nell’incidente… - Franklysocratic : @SlavinaNat @borghi_claudio Curioso anche il passare di un mese esatto da questo. Il pd perde potere ma non il viz… - tempoweb : #Bologna Identificata la vittima, è l'autista del tir Si indaga per disastro colposo [VIDEO - FOTO]… -

(Di martedì 7 agosto 2018) La giornata di ieri, lunedì 6 agosto 2018, difficilmente verrà dimenticata. È stato un susseguirsi di incidenti stradali, notizie giunte come bollettini di guerra: in mattinata un terribile scontro all’altezza di Padova, con due morti; nel pomeriggio il caos infernale di Borgo Panigale () con l’esplosione di una cisterna contenente GPL e il susseguirsi di scoppi dovuti alla presenza di concessionarie d’auto nei paraggi, senza contare il crollo del ponte di uno dei raccordi più affollati della viabilità italiana; infine, intorno alle ore 15:30, un altro terribile incidente si è registrato in Puglia, in provincia di Foggia, con la morte di ben dodici braccianti, tutti extracomunitari. In tutto ciò, a farne le spese in termini mediatici, è stato il Ministro dell’Interno, nonché vice-premier e capo politico della Lega,. Il leader del Carroccio è ...