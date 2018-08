Diretta/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : attenzione a Fajdek (7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 15:01:00 GMT)

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in Diretta : quinta piazza per le azzurre nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in Diretta : Batki-Pellacani vogliono il podio dalla piattaforma. Tocci e Marsaglia in finale nel metro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in Diretta : doppia medaglia azzurra - Linda Cerruti per completare l’opera! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

Diretta/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : oro a Zakalnytskyy nella marcia (7 agosto) : DIRETTA Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 12:39:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in Diretta : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio. Paltrinieri in ripresa. Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

Diretta/ Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : Pellegrini in semifinale : DIRETTA Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: quinta giornata di gare, oggi martedì 7 agosto in acqua tante altre speranze azzurre e sei finali(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:20:00 GMT)

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in Diretta : Italia per chiudere in bellezza - azzurre da podio nella madison : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta ed ultima giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Altri quattro titoli in palio oggi al Sir Chris Hoy Velodrome. Per l’Italia riflettori puntati sulla coppia della madison al femminile (specialità olimpica) formata da Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri, entrambe medagliate in questa competizione continentale. In palio l’oro anche ...

Diretta/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : al via le batterie dei 800 m donne (7 agosto) : Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 11:11:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in Diretta : Simona Quadarella per il bis. Panziera da podio - Pellegrini - Cusinato e Scozzoli in semifinale. Che bravo Pinzuti! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (7 AGOSTO) Buongiorno, bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia vorrà essere ancora una volta protagonista e nelle finali in programma oggi c’è grande attesa per Simona Quadarella che, dopo aver trionfato negli 800 stile libero, punta al bis nei 1500 stile libero, avendo messo ...

Diretta/ Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv : De Luca al comando della marcia (oggi 7 agosto) : DIRETTA Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:02:00 GMT)

LIVE Tuffi - Europei 2018 in Diretta : Giovanni Tocci si gioca tutto dal metro. Batki-Pellacani outsider dal sincro dalla piattaforma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Tuffi. E’ il giorno di Giovanni Tocci, che punta alla medaglia nel metro maschile. Dopo il bronzo iridato nella passata stagione, il cosentino è tra i grandi favoriti per salire anche sul gradino più alto del podio. Si comincia dalle 10.30 con i preliminari e ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della qualificazione alla finale (ore ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Europei 2018 in Diretta : Italia per chiudere in bellezza. Minisini-Flamini si giocano la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow. Si chiude oggi il programma della disciplina, ed accadrà con non meno di tre finali: si comincia alle 10, col programma libero del duo, che vede in gara Linda Cerruti e Costanza Ferro; si prosegue poi alle 11:11 con la gara del programma libero del duo misto, in cui sono iscritte ...

LIVE Nuoto - Europei 2018 in Diretta : Simona Quadarella per il bis d'oro. Panziera da podio - torna Paltrinieri negli 800 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare del Nuoto agli Europei 2018 a Glasgow : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00 . Buon ...