Di Maio si dichiara colpevole | Vero | taglieremo le pensioni

Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui : “Chi se ne frega” : Maiorca dichiara Salvini “persona non grata”. Lui: “Chi se ne frega” L’isola delle Baleari ha votato una mozione all’unanimità a causa delle politiche migratorie promosse dal ministro dell'Interno. Il leader della Lega replica su Twitter: “Farò le mie vacanze in Italia” Parole chiave: ...

La dichiarazione d'amore di Emiliano per Di Maio : "È meglio di Calenda" : Da che parte sta, non è proprio facile da capire. Forse conviene fare domande dirette e chiare, tipo "meglio Di Maio o Calenda?", come chiede il nostro Luciano Capone al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, entrambi ospiti di Omnibus su La7. "Lei ha citato alcune parole chiave", conti

Di Maio dichiara guerra ai tecnici del Mef : 'Complotto delle lobby' : Irritazione nel Movimento 5 Stelle nei confronti della Ragioneria dello Stato, che fa capo al ministero dell'Economia. Gli 8mila posti di lavoro che rischierebbero di sparire, secondo la relazione tecnica al decreto dignità, sono un numero che 'è apparso la notte prima che si inviasse al presidente della ...

