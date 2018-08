Di Maio | ' Senza intesa larga non c' è presidente Rai' Il Pd | ' A rischio 90Â° minuto e Un

Dl Dignità al Senato - Di Maio : ottimista che si chiuda oggi e senza fiducia : Riprese le votazioni a Palazzo Madama; si punta a chiudere entro stasera - Ultime battute in Senato sul decreto Dignità. L'aula di Palazzo Madama ha concluso in mattinata l'esame degli emendamenti, ...

Rai - Di Maio : "Senza intesa nessun presidente" : Il vicepremier: "Ma il cda pienamente operativo". La Vigilanza invia una lettera: "Domani si trovi un accordo, nell'attesa niente nomine"

Tav - Di Maio prova a mediare. Ma «costa 10 miliardi in un paese senza bus e strade» : Il vicepremier e ministro dello Svilluppo: sono estremamente fiducioso, con Salvini ci capiamo al volo

Dl dignità - Pd e FI vs Di Maio : “Presenza muta - il nostro è un monologo”. E lui ribatte : “Niente guerra - obiettivo è la legge” : Scontro in Aula tra le opposizioni, Pd e Forza Italia in primis, e la maggioranza targata M5s-Lega, durante l’esame del decreto dignità. Dem e forzisti hanno attaccato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presente durante il dibattito, ma senza prendere la parola o intervenire in merito degli emendamenti. “Non si è mai assistito come accade oggi a un monologo unilaterale delle opposizioni verso la ...

Ilva - Bentivogli : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

Dl dignità - Di Maio : In settimana riusciamo a votarlo senza fiducia : Teleborsa, - " Io credo che questa settimana riusciamo a votarlo senza fiducia ". E' ottimista il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio , parlando del decreto dignità che da oggi è all'...

Lavoro : Di Maio - lotta senza quartiere a false Coop - promuovere legge : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – ‘lotta senza quartiere” alle false Cooperative quelle che tradiscono lo spirito della vera Cooperazione i cui ‘vantaggi”, viceversa, ‘hanno motivo di esistere e vanno preservati”. E’ il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro a sottolinearlo indicando anche l'”obiettivo di promuovere una legge sulle false Cooperative iniziando con il ...