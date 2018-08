Di Maio | finché non c' è l' intesa inutile fare nomi presidente Rai

Rai - Di Maio : finchè non c'è intesa non c'è presidente : Roma, 7 ago., askanews, - 'Marcello Foa non è un giornalista di partito. Fabrizio Salini non lo conoscevamo fino a 15 giorni prima di nominarlo. Quindi non si può dire che siano legati ai partiti. Ma ...

Rai - Di Maio : “Finché non si trova un’intesa non si elegge il presidente” : «Per quanto mi riguarda il Cda è pienamente operativo. Bisogna eleggere il presidente della Rai, la legge dice che serve un’intesa tra i gruppi e fino a quando non c’è questa intesa non c’è un presidente», dice Luigi Di Maio a margine dei lavori del Senato dove sono in corso le votazioni sul decreto dignità....