Di Maio | “Dl dignità? No a fiducia e ad atti di forza Strage Foggia? Faremo concorsi

(Di martedì 7 agosto 2018) “Ladei braccianti a? Non dobbiamo fare nuove leggi, che ci sono già. Quello che manca sono i controlli. Lo Stato non è ancora attrezzato per controllare. Per questo sto pensando a un provvedimento urgente: indire un concorso straordinario per nuovi ispettori del lavoro“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è questa estate” (Radio24) dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di, che aggiunge: “Non ci sono abbastanza ispettori del lavoro, allo stato attuale ne abbiamo poche centinaia. Il caporalato va estirpato, controllando azienda per azienda. Quindi, più ispettori del lavoro che applichino la legge che già esiste”. Il ministro M5s poi si sofferma sul decreto di: “Io credo proprio che non metteremo laal Senato. Abbiamo mantenuto la promessa alla Camera. Io ero uno di quei ...