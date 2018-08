Di Maio | Decreto Dignità | provvedimento a favore delle imprese

Il dramma del decreto Di Maio : E, come nella lotta contro la scienza sui vaccini, anche questa è destinata ad essere un disastro. Se tu intervieni in un mercato che a Giugno ha visto il picco più alto di contratti a termine, ...

Così Di Maio - sul 'decreto dignità' - abolisce di fatto il bicamerlaismo : Questa argomentazione scarica ingiustamente sul sistema istituzionale le inefficienze di una classe politica frammentata. Il bicameralismo perfetto rappresenta invece un virtuoso meccanismo tramite ...

Così Di Maio - sul "decreto dignità" - abolisce di fatto il bicamerlaismo : C'era un tempo l'inviolabile sacralità del bicameralismo. Quello che andava preservato dall'"attentato alla democrazia" ideato da Matteo Renzi e dalla perfida Jp Morgan, quello che, benedetto, consentiva a deputati e senatori di lavorare con calma e serenità ed evitare gli errori dettati dall'eccess

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Lavoro - il calo degli occupati e l'effetto annuncio del Decreto Di Maio : ... per la verità la prima dopo molti trimestri di crescita occupazionale, sta dentro una tendenza alla crescita che ormai pare consolidata, ma che risente dell'andamento dell'economia. I risultati ...

Di Maio difende il decreto Dignità : “Sulla pelle dei giovani non si lucra più” : Dopo il primo via libera del Parlamento sul decreto Dignità e il contemporaneo addio di Foodora all'Italia, continuano le polemiche politiche, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico ribatte: "Vogliono darmi colpe che non ho, con il decreto diciamo che sulla pelle dei giovani non si può più lucrare".Continua a leggere

"Caro Di Maio - grazie al suo decreto dignità ora sono disoccupato" : Un tweet di un giovane torinese scatena il dibattito. Il ragazzo afferma di essere una delle prime vittime del decreto...

Decreto dignità in Senato : Di Maio pensa alla fiducia : Il Decreto dignità sbarca in Senato per il via libera definitivo, dopo l'ok della Camera dei Deputati. Il Decreto, che ieri ha avuto anche la benedizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini 'le ...

Decreto Dignità - ok della Camera. Di Maio : 'Vinto primo round' - : Adesso il testo passa in seconda lettura al Senato dove il governo punta alla definitiva conversione in legge entro la prossima settimana

Decreto Dignità - Camera approva il primo vero atto di Governo - targato Di Maio - tra contraddizioni e dubbi sugli effetti : Matteo Salvini sarà pure campione di visibilità mediatica ma il primo vero atto del Governo gialloverde in Parlamento porta la firma di Luigi Di Maio. Con il via libera dell'aula della Camera, arrivato poco prima delle 23, il Decreto per "ridare dignità ai lavoratori e alle imprese" è quasi legge: 312 i voti a favore, 190 i contrari. Ora manca solo l'ok del Senato dove il testo arriva blindatissimo con l'obiettivo di ...

Decreto Dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

Decreto Dignità - bocciato emendamento articolo 18/ Ultime notizie : Di Maio - “nessuna guerra con l'opposizione” : Decreto Dignità, bocciata reintroduzione articolo 18: clima di altissima tensione tra Lega e Forza Italia, mentre il Partito Democratico attacca la maggioranza(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 20:13:00 GMT)

Decreto dignità - Zoppas : "La Lega fermi Di Maio" : L'allarme del presidente di Confindustria Veneto: "Con il Decreto dignità tante aziende sono a rischio. Saremo obbligati a non rinnovare contratti"