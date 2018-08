Di Maio | caporalato | Leggi ci sono | servono più controlli

blogo

: #Caporalato Di Maio, concorso straordinario per aumentare ispettori. Martina, sosterremo iniziativa senza se e senz… - Agenzia_Ansa : #Caporalato Di Maio, concorso straordinario per aumentare ispettori. Martina, sosterremo iniziativa senza se e senz… - DanielaDonno : #LePersoneNonSonoBestie. Quando la politica è assente, le forze di polizia e le autorità vengono lasciate sole, l… - pa__rm : RT @1603ina: Di Maio: “Contro il caporalato concorso straordinario per ispettori del lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” -

(Di martedì 7 agosto 2018) Luigi Di, vice presidente del consiglio e ministro del Lavoro, è intervenuto stamane a Radio24 per parlare anche dell’incidente avvenuto ieri nel foggiano e che è costato la vita a 12 braccianti. Con i quattro morti di sabato scorso, il bilancio è di 16 decessi nel giro di pochi giorni, ma il leader del Movimento 5 Stelle non ritiene sia il caso di emanare nuoveper arginare il fenomeno del. Bisognerà applicare meglio quelle già esistenti: "Lecigià ma lo Stato ancora non è attrezzato per controllare - dichiara Di- . Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perchépiù ispettori. In alcune zone come Gioia Tauro o nel foggiano ilva estirpato azienda per azienda. Si poso fare altreper fare un altro comunicato stampa o far applicare leche già esistono".Martina: "Aumento ...