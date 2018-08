Di Maio alza la posta sull'Ilva : 'Pronti ad annullare la gara' : Nessun passo avanti sull'Ilva. ArcelorMittal non ha rimescolato nemmeno una delle carte sul piano occupazionale nel corso dell'incontro di ieri al Mise con Luigi Di Maio e i sindacati. A quanto pare ...

Di Maio alza le barricate : possibile introduzione di dazi su import : Il governo è insediato da meno di un mese, ma è un dato di fatto constatare come ogni giorno i due ministri di punta della coalizione gialloverde, Salvini e Di Maio, parlino degli argomenti più svariati, annunciando provvedimenti senza soluzione di continuita' e spesso in settori che magari non sono esattamente di loro pertinenza. L'ultimo è stato Di Maio ieri, in materia di commercio internazionale, lasciando balenare la possibile introduzione ...

Carige - dietro l'annuncio di dimissioni di Malacalza il pranzo Fiorentino-Lanzalone e la telefonata di Di Maio : Il primo azionista contesta l'amministratore delegato per l’intercettazione con il costruttore Parnasi e per l’incontro con l’avvocato arrestato in cui telefonò il vice premier

Pensioni d'oro - per Di Maio vanno tagliate e alzate le minime - no dei sindacati : le cifre : Luigi Di Maio ha intenzione di prore sulla sua strada. Il Ministro del Lavoro [VIDEO] intende mantenere fede al contratto di Governo, andando ad abolire la Riforma Fornero, ma c'è intenzione anche di andare all'attacco di privilegi rappresentati dalle Pensioni d'oro. A ciò si affianca l'idea di creare un fondo che possa rendere sostenibile la prospettiva di aumentare le Pensioni minime. Questo è il momento in cui si provano a fare dei calcoli, ...

Luigi Di Maio alza il tiro sull'Ilva : "Il piano di Arcelor Mittal deve migliorare" : Il governo alza il tiro sul'Ilva e alla futura proprietà chiede di più: sia sul piano ambientale che su quello occupazionale. Le proposte avanzate da Arcelor Mittal al vecchio governo non bastano più e il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ne chiede altre "fortemente migliorative". Dal punto di vista della tutela del lavoro, il piano presentato dalla società "non è in linea con le attese, ...

Di Maio dice che i muri li ha alzati l'Europa con i trattati : Roma, 6 lug., askanews, - 'Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni. Più che altro ho visto muri da parte dell'Europa che si chiamano regolamento di Dublino, paese di primo approdo che ...

Di Maio : 'Alzare le pensioni minime di cittadinanza a 780 euro' : "Alzare le minime a 780 euro per avere pensioni dignitose, di cittadinanza". Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio secondo cui una parte dei soldi necessari saranno recuperati dal ...

Macron alza il tiro su RomaDi Maio : è il nemico numero uno : Il presidente: l’Italia non ha una crisi migratoria. Oggi il vertice. Salvini: non scontato il nostro sì

Di Maio incalza il ministro Tria : 'Il reddito di cittadinanza è la priorità' : LEGGI ANCHE Di Maio, pensioni d'oro nel mirino: tagli per aumentare quelle minime 'Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, ...